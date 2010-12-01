В будущем человек сможет вспомнить, что происходило с ним до рождения

Некоторые специалисты считают, что секрет феноменальной памяти кроется не в способности человека запоминать большой объем информации, а в способности быстро извлекать ее из архивов памяти в нужный момент. Считалось, что этим секретом в совершенстве владели американские индейцы. Они при помощи специальных обрядов входили в состояние транса и настраивались на нужные воспоминания. Но оказалось, что никакой секретной магии тут нет. Еще сотни лет назад американские аборигены научились фиксировать в памяти важные события при помощи запахов. В специальные герметичные капсулы они помещали набор веществ, обладающих сильным ароматом. В те минуты, когда нужно было вызвать воспоминания – открывали нужную капсулу и вдыхали аромат.

Израильские ученые нейробиологи из института Вейцмана, решили воспользоваться знаниями индейцев и выяснить, каким образом запахи могут влиять на человеческую память, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Яара Йешурун, младший научный сотрудник НИИ им. Вейцмана (Израиль):

Мы предполагаем, что есть несколько общих черт между запахом и чувством. Участки мозга, обрабатывающие запах, плотно связаны с участком мозга, ответственным за чувства. Вполне возможно, что мы лучше запоминаем те вещи, которые связаны с чувствами. В следствие этого мы также лучше запоминаем вещи, связанные с запахом.

Чтобы проверить свои предположения на практике, ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 25 человек в возрасте от 30 до 60 лет. Всем испытуемым дали понюхать попкорн, показали его и воспроизвели звуки лопающихся зерен. Воспоминания участников эксперимента, вызванные запахом попкорна поразили исследователей.

Яара Йешурун, младший научный сотрудник НИИ им. Вейцмана (Израиль):

Средний возраст первого воспоминания этого запаха был между 6 и 10 годами. Представляете, люди 60 летнего возраста с мельчайшими подробностями стали рассказывать о событиях, которые произошли с ними в 6 летнем возрасте. Многие из них даже вспоминали в чем были одеты и какая была погода в тот день, когда они впервые попробовали попкорн.

Ученые пришли к выводу, что запахи могут храниться в памяти человека всю жизнь. Это открытие можно с успехом использовать на практике. Например, при изучении иностранных языков, где приходится запоминать огромное количество иностранных слов, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Яара Йешурун, младший научный сотрудник НИИ им. Вейцмана (Израиль):

Запах является контекстом к определенному списку слов, который вы, к примеру, учили в комнате с запахом лаванды. Если вас будут спрашивать те же слова, и вы будете чувствовать запах лаванды, то слова будет гораздо легче вспомнить. Это способ улучшить память.

Изучая влияние запахов на процесс запоминания, ученые сделали невероятное наблюдение: они на опыте доказали, что неприятные запахи откладываются в памяти лучше, чем приятные ароматы. Они способны быстрее вызывать воспоминания.

Яара Йешурун, младший научный сотрудник НИИ им. Вейцмана (Израиль):

Мы провели такой эксперимент: попросили 16 наших студентов посмотреть на картинку с изображением стула. И связали ее сначала с запахом персика, а потом запахом коровника. Затем мы помещали участников эксперимента в специальный блок, показывали картинку и спрашивали, какая ассоциация всплывала в памяти в первую очередь.

В это время специальный аппарат сканировал процессы, которые происходили в мозгу испытуемых. Оказалось, что все 16 человек вспомнили в первую очередь запах коровника. Исследователи уверены, что теперь, зная, как негативные запахи влияют на человека, можно научиться стирать ненужные воспоминания и даже лечить психические расстройства.

Яара Йешурун, младший научный сотрудник НИИ им. Вейцмана (Израиль):

У нас наблюдалась одна женщина, которая в детстве перенесла тяжелую психологическую травму – ее изнасиловали. Врачи обратили внимание, что каждый раз, когда она чувствовала запах определенного одеколона, у нее были флешбэки, которые вызывали психические расстройства. Сама она не знала об этом. Когда мы создали ей условия, когда она перестала сталкиваться с этим запахом, симптомы, вызывающие расстройства стали исчезать.

Считается, что способность запоминать запахи и вкусы формируется у человека бессознательно и на всю жизнь. Она заложена природой как инстинкт самосохранения. Именно обонятельная память начинает сигнализировать человеку во время опасности. Он начинает чувствовать запах дыма или несвежей еды. А когда человек теряет обоняние, он становится беззащитным в окружающем мире и даже может умереть, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Яара Йешурун, младший научный сотрудник НИИ им. Вейцмана (Израиль):

Поэтому мы долгое время считали, что обонятельная память начинает работать у человека еще в младенческом возрасте, когда он делает первый вдох и начинает что-то чувствовать. Уже потом он открывает глаза и начинает знакомиться с окружающим миром. Но недавние исследования показали, что память начинает формироваться у человека еще в утробе матери. И это было настоящее открытие.

К этому открытию ученые пришли, когда делали УЗИ плода через 20 недель после зачатия. Во время тестов через живот матери посылали звуковой сигнал, который мог слышать зародыш. И с помощью ультразвукового сканера проводили проверку реакции. Выяснилось, что зародыш реагирует на шум, слегка двигая телом или ногами. Правда, после пятого сигнала он привыкал к повторяющемуся звуку и мог его игнорировать. При повторном посыле сигнала через 10 минут, и даже через сутки, зародыш без труда распознавал знакомый звук и начинал двигаться. Ученые сделали вывод, что в будущем этот человек сможет вспомнить то, что происходило с ним до рождения.