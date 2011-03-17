В Беларуси выполнена уникальная операция по пересадке искусственного желудочка сердца. Для белорусов на Родине она бесплатна, в Германии — 50 тысяч евро

Эта операция проводится с использованием новейшей технологии. Наши специалисты первыми на пространстве СНГ внедрили систему, которая выполняет насосную функцию сердца и качает кровь.

Исключительно английская речь в операционной только подчеркивает уникальность события. Наблюдать и участвовать в первой такой трансплантации искусственного желудочка сердца в Минск приехали кардиохирурги из России и Германии.

Эта операция для пациента — фактически единственный шанс выжить без пересадки сердца. Искусственный желудочек сможет проработать 7 лет. За это время есть шанс найти донорский орган. Пока нет донорского сердца, пациента подключают к системе вспомогательного кровообращения. Она качает кровь, как насос.

Ивон Штольц, менеджер компании производителя (Германия):

Сама технология стала развиваться давно. Но эта система действительно наиболее современная. Это одна из последних разработок среди всех систем вспомогательного кровообращения для поддержания функции левого желудочка сердца.

Новую систему белорусские хирурги внедрили первыми на пространстве СНГ. Ее будут имплантировать пациентам, которым все другие способы лечения уже не помогают.

Юрий Островский, главный кардиохирург Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

В ноябре прошлого года мы выполнили две такие же операции на экспериментальных животных. Приезжали коллеги из России, мы оперировали вместе. И вот сейчас первая трансплантация человеку. Такие системы в СНГ еще не имплантировались.

Если до операции человек не мог без помощи даже подняться по лестнице. После операции он получит совершенно иное качество жизни. Правда, придется носить с собой небольшую сумочку с элементами питания. Но дискомфорт до внедрения этой технологии был гораздо большим. Устройство может также дать сердцу и самостоятельно отстроить свои функции.

Лиана Шестакова, заведующий отделением РНПЦ «Кардиология»:

Это портативная мобильная система. Она фиксируется на поясе пациента специальными креплениями и не ограничивает его подвижность.

В Германии таких операций выполняется около 700 в год. Правда, и стоит само устройство без работы врачей и пребывания больного в стационаре более 50 тысяч евро. Граждане Беларуси теперь смогут такую операцию сделать на Родине и бесплатно. Расходы берет на себя государство.

Майкл Моршиус, кардиохирург (Германия):

Я думаю, что уровень хирургии здесь, в Минске, очень высокий — такой же, как и в нашем центре. Техническое оснащение очень хорошее, специалисты высокого класса. И в работе хирургов, что в Беларуси, что в Германии, я не вижу большой разницы. Нам нравится сотрудничать. И у нас очень много общих интересов.

Точного листа ожидания в Беларуси пока нет. Нуждаться могут около ста пациентов в год. И хирурги готовы поставить эти операции на поток, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Белорусские кардиохирурги выполнили уникальную операцию по пересадке искусственного желудочка сердца