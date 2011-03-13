В Беларуси впервые создан банк промышленно ценных микроорганизмов

Хранятся они почти под грифом «секретно» в Институте микробиологии Национальной академии наук и уже получили статус национального достояния. Ценные биокомпоненты уже используют для улучшения качества продукции многие предприятия – от пищевой промышленности до фармацевтики.

В небольшом холодильнике хранятся сотни секретов белорусских промышленников. Коллекция создана у нас впервые, но уже информация о ней вышла за пределы страны. И это только часть большой коллекции непатогенных микроорганизмов, которая получила статус национального достояния и входит во Всемирную Федерацию коллекций культур.

Галина Новик, руководитель лаборатории «Коллекция микроорганизмов» Института микробиологии НАН Беларуси:

Развитие биотехнологий, как отрасли, непосредственно связано с развитием коллекции культур. Укрупнение фонда является нашей главной задачей. Мы постоянно выделяем из природных источников новые микроорганизмы.

Область применения их широка. К примеру, создан биопрепарат для очистки сточных вод. Микроорганизмы уничтожают токсичные соединения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Когда речь идет о микроорганизмах, на ум сразу приходят различные творожки и йогурты. Разработки же белорусских ученых улучшили, скажем, качество шампанского.

А наши лекарства для лечения рака уже проходят регистрацию в Украине, России и Казахстане. Это, конечно, не новые препараты – лучшие мировые. Но удешевленные белорусскими биотехнологиями.

Сергей Квач, старший научный сотрудник лаборатории Института микробиологии НАН Беларуси:

Одна доза для лечения таблеточного лейкоза стоит 400 долларов. С нашей разработкой – в 5-10 раз ниже. Мы используем новые подходы, что удешевляет процесс и делает продукт более конкурентоспособным не только на нашем рынке, но и на зарубежном.



По сути, здесь все биоразнообразие Беларуси. Микроорганизмы ученые собирали по всей Беларуси. Источник – природа.



Ценные объекты биотехнологий хранятся при минус 70, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Новейшее оборудование плюс опыт ученых дали возможность предприятиям сэкономить время и деньги. Белорусское ноу-хау позволяет микроорганизмы сразу же включать в технологический процесс.

Галина Новик, руководитель лаборатории «Коллекция микроорганизмов» Института микробиологии НАН Беларуси:

Мы получили патент Республики Беларусь. Разработка может быть подвергнута дальнейшей коммерциализации в странах СНГ и за рубежом.

Разработкой уже заинтересовались за рубежом. И успели даже внедрить в Украине. Тем временем, наши ученые уже думают над новыми проектами.