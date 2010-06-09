В Беларуси родился первый малыш из замороженной яйцеклетки

Экстракорпоральное оплодотворение произвели врачи одной из клиник Минска. Подобный случай - уникальный. Медики это называют настоящим прорывом. Ведь ситуаций, когда женщине необходима такая помощь в практике предостаточно.

Малышку вместе с мамой на днях выписали из роддома. Вес, рост — в норме, состояние обеих иначе как счастьем не назовешь. Поскольку этот случай из разряда «личной и медицинской тайны», то родители предпочли её свято хранить, избегая публичности. Однако, некоторые подробности уникального рождения нам всё-таки известны.

Во время экстракорпорального оплодотворения у женщины взяли яйцеклетку, а ехавший на процедуру муж попал в аварию. Женскую клетку решили криоконсервировать, проще говоря, быстро заморозить на специальном оборудовании. И только год спустя, после выздоровления мужчины, процедуру продолжили. И, как оказалось, успешно.

Светлана Жуковская, директор медицинского центра:

Это методика будущего, потому что она позволяет сохранить женские яйцеклетки отдельно от сперматозоидов, когда это бывает важно. Если женщине, например, предстоит хирургическое лечение, удаление яичников — по разным причинам, если женщинам предстоит химиотерапия.

Криоконсервация — это надежный и проверенный метод. В мире таким образом появились на свет около тысячи младенцев. Никаких отрицательных влияний на плод и течение беременности не выявлено. Зато шанс иметь здоровых потомков у многих пар значительно вырос.

Отсутствие наследников в царской семье было не только личной драмой императора. Есть пример, когда это обернулось целой трагедией для всего народа. Стоило умереть Фёдору, сыну Ивана Грозного, как на Руси началась полная неразбериха. Как знать, будь в арсенале медиков XVI века метод экстракорпорального оплодотворения, возможно, и колесо истории завертелось бы по-другому.