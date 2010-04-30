В Беларуси разработали уникальную методику создания идеально гладкого алмазного покрытия

Основные сферы применения этого ноу-хау — медицинские инструменты и космическая техника. Но главное — средства, вложенные в исследования, обещают многократную отдачу.

В условиях полного вакуума пучок ионов переносит алмазный порошок с мишени (так называют носитель субстанции) на образец. Процесс занимает около двух часов. Для идеально гладкого алмазного покрытия требуется именно столько времени.

Анатолий Суворов, заведующий лабораторией вакуумных процессов Института порошковой металлургии:

После напыления мы получаем поверхность порядка 1 микрометра — толщина пленки покрытия.

Размер каждой перенесенной алмазной частички — 40 анстрем. Это настолько малая величина, что любые другие способы переноса вызывают распад алмазов на атомы. Как исключить это разрушение? Ответ на этот вопрос не нашли ни в одном исследовательском учреждении мира. Белорусские ученые решили эту задачу за год исследований.

Александр Ильющенко, генеральный директор Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии:

Впервые зафиксирован факт, который можно расценивать как научное открытие. Это перенос крупных кластеров, которыми являются нанодисперсные частицы алмазов.

Алмазное покрытие, как способ защиты поверхности, само по себе не сенсация и давно применяется в металлообработке. К примеру, азиатские производители часов давно используют именно белорусскую технологию. Позолота на таких хронографах не стирается десятки лет. Новая разработка наших ученых — ионное нанесение нанодисперсных алмазов — служит гораздо более серьезным, нежели эстетика украшений, целям.

Людмила Маркова, начальник испытательного центра Института порошковой металлургии:

Медицинские инструменты и космическая техника — там особенно важно сохранение структуры основного материала.

Александр Ильющенко, генеральный директор Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии:

Возможность продажи данной технологии обсуждается с Российским концерном нанотехнологий, мы подготовили соответствующий инновационный проект. Россияне крайне заинтересованы в наших разработках.

Ну а первый потребитель технологии белорусских ученых — отечественная оборонка. В ближайшее время объединение начнет обработку узлов и деталей для космической индустрии. Каждый бюджетный рубль, вложенный в научные исследования в порошковой металлургии, приносит 8 рублей наукоемкой продукции.