В Беларуси появится парк высоких био-, нано- и фармацевтических технологий

В ближайшие пять лет инновациям в Беларуси будет дан не просто зеленый свет, а полноценная зеленая волна. 55 триллионов рублей – это почти в десять раз больше, чем за прошлую пятилетку. Но в списке останутся только 207 наиболее амбициозных проектов.
Щедрость государства будет целесообразной и направленной: кадры, модернизация и прибыль. Так, параллельно с самой доходной «силиконовой долиной» в стране появится научно-технический парк в области нано-, биотехнологий и фармацевтики «Биоград».
Дмитрий Крупский, начальник управления науки и инновационной политики Министерства экономики Республики Беларусь:
Если мы привлечем сильные и крупные российские, индийские, китайские и кубинские компании, то у нас реально появится некая площадка, где будет взращиваться инновационный бизнес.
Около 70% привлеченных инвестиций должны быть иностранными. В основном, в виде СП. Хотя приветствуется и трансферт технологий. Так, в Могилеве на основе тульских разработок сегодня выпускают уникальные интеллектуальные двигатели для АЭС, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В перспективе – полноводный источник валюты.
Дмитрий Балашов, заместитель главного инженера по новой технике завода:
Он может эксплуатироваться в условиях общепромышленных, взрывозащищенных, а также атомной станции. Это все уже определяется заказом.
Основная задача инноваций – не только экспорт, но и импортозамещение. Так, на этом предприятии спецмебель выпускают уже давно. Новацией стали специальные медицинские кровати, перед которыми открываются обширнейшие рынки сбыта.
Сергей Гусаков, заместитель начальника отдела маркетинга и сбыта производственного предприятия:
Наша продукция идет на экспорт очень хорошо. В Россию, Азербайджан, Казахстан, Украину, Венесуэлу, Молдову, выходим на прибалтийские рынки.
А чтобы каждый четвертый занятый в стране стал частником, с 2013 года инновационные предприятия будут получать безвозмездные гранты до 75 тысяч долларов.
Дмитрий Крупский, начальник управления науки и инновационной политики Министерства экономики Республики Беларусь:
Первое – инновационные ваучеры, второе – гранты на коммерциализацию перспективных научно-технических разработок для физических лиц. Для юридических лиц впервые прилагаются те инструменты, которые предполагают не только безвозмездный характер, но и безвозвратный.
А возвратятся эти деньги уже рыночным путем. К 2015 году высокотехнологичный экспорт должен вырасти в шесть раз и составить почти $9 млрд.