В Беларуси появится парк высоких био-, нано- и фармацевтических технологий

Проект госпрограммы инновационного развития до 2015 года предусматривает особое внимание именно этим отраслям. Более 55 триллионов рублей будет потрачено только на наиболее дееспособные проекты. При этом, основная ставка делается на иностранные инвестиции.

В ближайшие пять лет инновациям в Беларуси будет дан не просто зеленый свет, а полноценная зеленая волна. 55 триллионов рублей – это почти в десять раз больше, чем за прошлую пятилетку. Но в списке останутся только 207 наиболее амбициозных проектов.

Щедрость государства будет целесообразной и направленной: кадры, модернизация и прибыль. Так, параллельно с самой доходной «силиконовой долиной» в стране появится научно-технический парк в области нано-, биотехнологий и фармацевтики «Биоград».

Дмитрий Крупский, начальник управления науки и инновационной политики Министерства экономики Республики Беларусь:

Если мы привлечем сильные и крупные российские, индийские, китайские и кубинские компании, то у нас реально появится некая площадка, где будет взращиваться инновационный бизнес.

Около 70% привлеченных инвестиций должны быть иностранными. В основном, в виде СП. Хотя приветствуется и трансферт технологий. Так, в Могилеве на основе тульских разработок сегодня выпускают уникальные интеллектуальные двигатели для АЭС, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В перспективе – полноводный источник валюты.

Дмитрий Балашов, заместитель главного инженера по новой технике завода:

Он может эксплуатироваться в условиях общепромышленных, взрывозащищенных, а также атомной станции. Это все уже определяется заказом.

Основная задача инноваций – не только экспорт, но и импортозамещение. Так, на этом предприятии спецмебель выпускают уже давно. Новацией стали специальные медицинские кровати, перед которыми открываются обширнейшие рынки сбыта.

Сергей Гусаков, заместитель начальника отдела маркетинга и сбыта производственного предприятия:

Наша продукция идет на экспорт очень хорошо. В Россию, Азербайджан, Казахстан, Украину, Венесуэлу, Молдову, выходим на прибалтийские рынки.

А чтобы каждый четвертый занятый в стране стал частником, с 2013 года инновационные предприятия будут получать безвозмездные гранты до 75 тысяч долларов.

Дмитрий Крупский, начальник управления науки и инновационной политики Министерства экономики Республики Беларусь:

Первое – инновационные ваучеры, второе – гранты на коммерциализацию перспективных научно-технических разработок для физических лиц. Для юридических лиц впервые прилагаются те инструменты, которые предполагают не только безвозмездный характер, но и безвозвратный.

А возвратятся эти деньги уже рыночным путем. К 2015 году высокотехнологичный экспорт должен вырасти в шесть раз и составить почти $9 млрд.