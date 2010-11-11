В Беларуси появится 4G

В Беларуси созданы условия для появления сотовой связи четвертого поколения. Соответствующий указ №578 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Указ вступает в силу после его официального опубликования, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

4G — четвёртое поколение мобильной связи, характеризующееся высокой скоростью передачи данных и повышенным качеством голосовой связи. Отличие сетей стандарта 4G от предыдущих поколений связи заключается в двух характеристиках: скорость и качество. На уровень стандарта 4G могут претендовать технологии, обеспечивающие скорость передачи данных не менее 10 Мбит/c. К таковым на данный момент относятся технологии WiMAX и Wi-Fi, имеющие теоретический предел скорости передачи в 1 Гбит/с, сообщает ctv.by.

Новые возможности в передаче огромных объемов данных, которые предоставляются технологиями группы 4G, уже сейчас заставляют поставщиков мобильного контента задуматься о расширении своего бизнеса. Если сегодня основным товаром на этом рынке являются мелодии и простенькие игры, то появление 4G сделает намного более актуальным мобильное телевидение, video-on-demand (VOD – «видео по запросу»), «продвинутые» игры и т.п. Кроме того, благодаря 4G станут возможны мобильные видеоконференции (видеочаты) и мобильные peer-to-peer-сети, сообщает ctv.by.

Какой девайс нужно купить, чтобы использовать 4G? На самом деле путей как минимум два – приобрести устройство для подключения (к ним относятся USB-модемы, Express-карты или целые Wi-Fi центры) в связке с ноутбуками или воспользоваться пользовательским устройством, или так называемыми терминалами, с поддержкой 4G (к ним относятся КПК, коммуникаторы, мобильные телефоны и т.д.), сообщает ctv.by.