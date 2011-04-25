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В Беларуси будет создана биржа интеллектуальной собственности

25 апреля 2011 17:28
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О перспективах развития научно-технической деятельности говорили в специальной комиссии Правительства. В послании к народу и Национальному собранию Президент потребовал эффективно использовать труд ученых.

Наука должна быть ориентирована на реальное производство. Один рубль, вложенный в научно-техническую сферу, приносит 28 рублей прибыли.

Биржа интеллекта даст толчок для коммерциализации разработок. Пока она действует как информационная площадка для отечественных и зарубежных компаний, которые интересуются белорусскими инновациями, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но постепенно биржа интеллектуальной собственности будет пополняться новыми патентами, которые могут быть интересны для возможных инвесторов.

Игорь Войтов, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:
Мы предложили ряд направлений, связанных с созданием организаций по коммерциализации этих объектов и, прежде всего, при создании при университетах акционерных обществ, коммерческих организаций, которые смогут использовать результаты научно-технической деятельности с целью извлечения прибыли, доходов.

# Наука

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