Уникальная для Беларуси спутниковая система будет способствовать появлению в стране оператора спутниковый связи и более скоростного интернета

Высокоскоростной интернет, спутниковая мобильная связь и телевизионное вещание во всех странах мира. Это и многое другое будет доступно Беларуси в ближайшем будущем. Национальная система спутниковой связи и вещания готовится к запуску в космос.

Уникальную для Беларуси спутниковую систему разрабатывали несколько лет. Силы объединили ученые, связисты и, наконец, военные промышленники. Инвестор и создатель будет известен по итогам тендера. Соответствующее распоряжение подписано Указом Президента.

Игорь Быков, начальник управления государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь:

Потенциальным исполнителям направляется конкурсное предложение. Эти специалисты, организации, страны, предприятия, которые пожелают участвовать в этом конкурсе, предъявят нам расчеты, подсчеты, чтобы мы могли изучить и посмотреть что нас устраивает.

Без запуска в космос такой системы невозможно развитие логистики. Наряду с операторами сотовой связи появится оператор более качественной – спутниковой. Причем тарифы на разговоры посредством космоса не будут космическими. В максимальной прибыли заинтересованы все участники рынка услуг.

Белорусские телевизионные компании будут вещать во всех странах мира, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Не говоря о скорости Интернета. А волоконные провода, по которым мировая сеть попадает в наши дома сегодня, наконец, уйдут в небытие.

Для белорусского спутника, согласно международному соглашению, забронированы в космосе две точки. 37,7 и 64,4 градуса восточной долготы над экватором Земли. Наиболее подходящую из них разработчикам проекта еще предстоит выбрать. Впрочем, несмотря на столь далекое расстояние, перспективы национальной системы спутниковой связи и вещания видны невооруженным глазом.



В эпоху инноваций Беларусь не останется в стороне от новейших мировых разработок. Вот-вот запустится спутник дистанционного зондирования Земли «Белка». Однако специалисты объясняют: национальная система спутниковой связи и вещания не имеет к нему никакого отношения. Она охватит только Беларусь и сопредельные страны, что наше государство планирует использовать в коммерческих целях.