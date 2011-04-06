Удивительное открытие американских ученых: счастливые девушки могут терять память

Во время первого этапа эксперимента группу девушек разделили на две части. Первой предложили посмотреть легкую комедию, остальные же смотрели учебный фильм, посвященный рассказу о том, как нужно укладывать паркет. Естественно, у тех, кто провел свое время за просмотром юмористического фильма, было отмечено приподнятое настроение. А у тех, кто сидел за обучающим фильмом, настроение не поменялось.
После этого всем участницам эксперимента предложили пройти тест на качество памяти, сообщает ctv.by со ссылкой на «Народную газету». В итоге оказалось, что веселые девушки справились с экспериментом хуже свои оппоненток.
Однако, как отмечают ученые, положительные эмоции, несмотря на негативное влияние на память, способствуют активизации творческих способностей девушек.