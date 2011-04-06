Удивительное открытие американских ученых: счастливые девушки могут терять память

Эксперимент состоял из двух частей и проводился среди представительниц слабого пола штата Миссури (США).

Во время первого этапа эксперимента группу девушек разделили на две части. Первой предложили посмотреть легкую комедию, остальные же смотрели учебный фильм, посвященный рассказу о том, как нужно укладывать паркет. Естественно, у тех, кто провел свое время за просмотром юмористического фильма, было отмечено приподнятое настроение. А у тех, кто сидел за обучающим фильмом, настроение не поменялось.

После этого всем участницам эксперимента предложили пройти тест на качество памяти, сообщает ctv.by со ссылкой на «Народную газету». В итоге оказалось, что веселые девушки справились с экспериментом хуже свои оппоненток.

Однако, как отмечают ученые, положительные эмоции, несмотря на негативное влияние на память, способствуют активизации творческих способностей девушек.