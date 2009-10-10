Ученые сфотографировали атом

Съемки, которые проводила группа из пяти ученых Харьковского физико-технического института, продолжались более трех лет.

Получить отчетливый снимок элементарной частицы удалось с помощью уникального оборудования, созданного еще четверть века назад.

Чтобы сфотографировать атом, ученые поместили в сверхсильное электрическое поле графитовую пластинку, информирует ИТАР-ТАСС. И первый из вытянувшихся в цепочку атомов углерода оказался запечатленным на снимке. Сфотографированный атом оказался именно таким, каким его много лет назад рисовали физики-теоретики. Эксперимент подтвердил выводы квантовой механики – фотоснимки очень напоминают графические изображения атома, опубликованные в тысяче учебников по химии и физике.