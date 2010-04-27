Ученые предложили сделать биологическое время двумерным

Ученые предложили новый взгляд на биологическое время - оказалось, что для многих задач время удобно представлять не в виде оси, а в виде двумерной поверхности в трехмерном пространстве.

В рамках нового подхода время представляется в виде двумерной поверхности, задающейся следующим образом. Имеется центральная ось, которая представляет собой обычное время. Вдоль этой оси «едет» перпендикулярный вектор, вращающийся с большим периодом 24 часа, к которому добавлены периоды таких процессов, как дыхание и сердцебиение.

В результате конец вектора описывает некоторую кривую в пространстве, которая может рассматриваться как график биологического процесса. Кривая при этом располагается на геликоиде — так называемой винтовой поверхности, напоминающей по форме штопор. Эта поверхность и представляет собой биологическое время, разъясняет Lenta.ru.

По словам ученых, новый способ представления времени будет полезен при визуализации данных, в частности при сравнении биологических ритмов различных организмов. Например, при подобном представлении, по словам исследователей, сразу различима разница между биологическим ритмом организма во время сна и во время бодрствования.