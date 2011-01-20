Ученые обещают рассказать о перевалочной базе инопланетян (планета Церера) в 2015 году

Астрономы относят Цереру к карликовым планетам Солнечной системы и предполагают: на ней может быть жизнь. Орбита Цереры лежит между орбитами Марса и Юпитера. Период обращения вокруг солнца – 4,5 года. В отличие от большинства астероидов, Церера достаточно крупна и имеет сложное внутреннее строение, присущее планетам Солнечной системы. В центре – каменное ядро, которое окружает толстая мантия, состоящая из водяного льда, а сверху – тонкий слой реголита (смесь льда и пыли).

Эту загадочную планету 200 лет назад открыт итальянский астроном Джузеппе Пьяцци. Именно он первым заметил на Церере странные световые вспышки. Их наблюдают и сегодня с помощью космического телескопа Хаббл. По мнению ученых, такие сигналы можно подавать с помощью мощного лазера. Помимо лазерных вспышек, Церера испускает инфракрасное излучение, которого нет на других малых планетах и астероидах.

Владимир Карташов, исследователь аномальных явлений:

Такие вспышки на Церере – это явно техногенные сигналы. Космические маячки. После появления таких сигналов, на Земле резко увеличивается чистота появления НЛО.

По одной из гипотез, на Церере может находиться перевалочная база инопланетных цивилизаций. Энергетическая установка, запасы оборудования, пищи для внеземных астронавтов. Судя по всему, эта планета выбрана космитами не случайно, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».