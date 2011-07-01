Ученые обещают: через несколько лет гениев можно будет создавать на заказ, с заранее заданными свойствами

Военно-научная мысль поистине не знает ни меры, ни границ. Только представьте танкиста, который способен завести свой танк и даже выстрелить из него всего лишь силой мысли. Или пехотинца, способного определить, где засел снайпер только по запаху. А ведь это не бред сумасшедшего. Ученые утверждают, что все это возможно будет через каких-нибудь 20-30 лет.

Мозг – одна из самых великих тайн природы. Над его загадками ломали головы лучшие умы человечества. Однако сегодня о том, как он работает, ученым практически ничего неизвестно.

Нейрофизиологам удалось выяснить только одно: человек использует лишь незначительную часть потенциальных возможностей мозга. Не больше 10%. И тот, кто заставит работать его в полную силу, сможет создать армию суперсолдат. А, значит, завоюет весь мир.

Первые опыты по созданию суперсолдат начали проводить ученые нацисткой Германии еще в 1939 году. В ходе экспериментов нейрофизиологи хотели получать из обычных новобранцев военных гениев.

Гитлер понимал: армия сверхлюдей – залог будущих военных побед.

Сергей Савельев, руководитель отдела эмбриологии НИИ морфологии человека РАМН:

При выравнивании военных потенциалов все решать будут талантливые или просто гениальные люди, которые будут следить за этой техникой и управлять военными событиями.

После войны все секретные разработки немецких ученых оказались в руках Советского Союза. Под контролем военного ведомства советские нейрофизиологи долгое время пытались повторить успех нацистов. Однако все эксперименты проваливались. Получить гения из обычного человека ученым не удавалось.

Но недавно специалисты сделали потрясающее открытие. Оказывается, чтобы создать супербойца, в мозг совсем необязательно вживлять электронные схемы и провода. Нужно всего лишь отключить одну зону, которая блокирует гениальность. Эта область находится в правой височной доле мозга. Она есть у каждого человека. Ученые называют ее «детектором ошибок». Именно он не дает нашему мозгу отклоняться от нормы и развивать неординарные способности.

Правда, пока ученые не могут предугадать, в какой области человек проявит свои гениальные способности. Но обещают: уже через несколько лет гениев можно будет создавать на заказ. С заранее заданными свойствами. И тогда армия сможет получать суперсолдат в неограниченных количествах. Непревзойденных снайперов, ассов и лазутчиков не нужно будет даже обучать. Их будут создавать из среднестатистического призывника.

Сергей Савельев, руководитель отдела эмбриологии НИИ морфологии человека РАМН:

Если бы мы сделали такую вещь, тогда соревнования были бы другого рода. Тогда бы мы соревновались в создании интеллектуальных монстров. А это железо вообще не нужно. Потому что умный человек, который имеет потенциал выше на два порядка, чем у окружающих, может нанести такой вред, что никакая Хиросима и Нагасаки не смогут справиться.

В мозге человека есть еще одна зона, которой интересуются военные медики. Это эпифиз. Маленькую, величиной с горошину область обнаружили в глубине мозга между полушариями.

Ученые еще не до конца изучили как она работает. Но одно нейрофизиологи установили точно: если научиться контролировать эпифиз, то с его помощью можно читать мысли на расстоянии и предвидеть будущее.

По мнению специалистов, на это способен любой человек, просто не каждый об этом знает. Правда, с возрастом эпифиз уменьшается и способности к телепатии слабеют. Поэтому учиться управлять эпифизом лучше всего с детства.

Ольга Коекина, нейрофизиолог:

Эпифиз намного меньше, чем у отдельных животных. Он уменьшается с момента рождения к моменту созревания и увеличения возраста.

Интерес военных медиков к эпифизу неслучаен. Ведь если солдаты будут читать мысли на расстоянии, то они смогут обходиться совсем без средств связи. А значит, в ходе боевых действий можно не бояться утечки секретной информации – противник просто не сумеет ее перехватить.

Но самая большая загадка мозга – мозжечок.

Это одна из главных областей мозга, расположенная в затылочной части. Она отвечает за все двигательные функции человека. Начиная от вращения глазами и заканчивая ходьбой.

Но самое невероятное показали последние медицинские исследования. Оказалось, с помощью мозжечка человек может управлять электроникой. Доказать экспериментально это открытие нейрофизиологам помог Кристиан Кенделбоер. В 18 лет он получил мощнейший удар током в 23 тысячи вольт. Врачи спасли Кристиану жизнь, но сохранить руки, которые пострадали больше всего, медики не смогли. Их пришлось полностью ампутировать.

Но уже через год Кристиан вернулся к нормальной жизни. Он даже смог снова управлять автомобилем. А все потому, что врачи соединили нервные окончания грудных мышц Кенделбоера с электронными рецепторами протеза. Теперь стоит Кристиану подумать о том, какое действие он хочет совершить, мозжечок посылает роботизированной руке сигнал и она выполняет команду.

Проще говоря, Кристиан управляет протезом силой мысли.

Александр Каплан, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ:

Нужны команды (вперед, назад, налево, направо). Нужно человеку научиться давать четыре изменения в своей электрической активности мозга. Дальше – дело техники.

Сегодня ученые не сомневаются: искусственных Кутузовых или Жуковых выращивать можно. Поэтому десятки секретных лабораторий продолжают экспериментировать и вести разработки по созданию военных гениев. И, возможно, в Китае или США, которые выделяют на подобные исследования огромные деньги, уже появились свои армии суперсолдат. Если это так, то сейчас они как раз готовятся к полномасштабной войне. Но узнать это точно мы сможем только тогда, когда будет поздно что-то предпринимать.

Если верить ученым, лет через 50 стать суперменом сможет каждый желающий. Причем, каждый человек сможет выбрать область интересов по своему вкусу.