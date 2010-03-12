Ученые научились читать воспоминания, наблюдая за мозгом

Ученые разработали технологию сканирования активности головного мозга людей, с помощью которой можно различать сложные мысли и даже "читать воспоминания", сообщается в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Авторы исследования, группа ученых во главе с Элеанор Магвайр из Университетского колледжа Лондона, — признанные мировые лидеры в области распознавания образов мыслей человека с помощью метода магнитно-резонансной томографии, отмечает РИА «Новости». В прошлом году команда ученых показала, что этот метод сканирования мозговой активности, основанный на детектировании усиления кровотока через работающие в данный момент времени ткани головного мозга, позволяет с большой вероятностью выявить, о каком месте, в котором человек побывал раньше, он думает в момент исследования.

В новой работе ученые продемонстрировали улучшенный алгоритм этого метода, благодаря которому впервые появилась возможность распознать образы так называемой «эпизодной памяти», хранящей в голове комплексные воспоминания, состоящие из данных о месте, времени, лицах и действиях, которые эти лица выполняют.

В ходе исследования десяти добровольцам было предложено для просмотра три фильма, длительностью по семь секунд каждый. В короткометражках изображался человек, совершающий простое действие: например, роль одной из актрис состояла в том, чтобы, порывшись в сумочке, бросить письмо в почтовый ящик. По ходу того, как добровольцы смотрели кино, их мозговая активность сканировалась и анализировалась. Авторы исследования особенное внимание обратили на гиппокамп — область мозга, отвечающую за ориентацию в пространстве, память и процесс обучения, сообщает NEWSru.com.

После этого добровольцев просили вспомнить и «проиграть» в памяти каждый из увиденных эпизодов, в ходе чего их мозговая активность проходила повторный анализ. Для этого сканируемый объем мозга с помощью программного обеспечения разбивался на фрагменты по 10 тысяч нейронов каждый, и затем активность каждого такого фрагмента объединялась в массив данных. Анализ этих данных позволил компьютерному алгоритму с 50% вероятностью распознать, о каком из видеороликов в настоящий момент думает тот или иной доброволец, что существенно выше, чем шансы просто этот ролик угадать.