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Ученые нашли последнее подтверждение подлинности останков семьи Николая II

09 октября 2009 14:57
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В останках царской семьи, найденных под Екатеринбургом, анализ ДНК выявил следы гемофилии - наследственного заболевания, которым страдал царевич Алексей.

Это открытие, по мнению ученых, проводивших исследование, «является последним подтверждением подлинности останков семьи Романовых».

Гемофилия на рубеже XIX-XX столетий преследовала не только семью российского монарха, но и британскую королевскую фамилию. Заболеванием страдали многие потомки королевы Виктории. Следует учесть, что наследник российского престола царевич Алексей приходился ей праправнуком.

Генный материал из костей для анализа удалось выделить благодаря новейшим наиболее чувствительным методам. Исследование провела группа ученых из Манчестерского университета (Великобритания) во главе с доктором Евгением Рогаевым. По его словам, им удалось раскрыть одну из медицинских тайн прошлого, сообщает newsru.com.

# Наука

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