Ученые НАН Беларуси организуют производство беспилотных летательных аппаратов

Сферы их использования: от прогнозирования чрезвычайных ситуаций, контроля государственных границ, мониторинга дорожной обстановки до проведения атмосферных и метеонаблюдений, предотвращения несанкционированных вырубок леса и браконьерства в национальных парках и заповедниках. На базе Физико-технического института НАН организуется современное производство беспилотных летательных аппаратов. Здесь будут выпускать сверхлегкие беспилотники, а также беспилотные летательные аппараты среднего и большого класса. Отечественная техника сможет конкурировать на международном рынке с зарубежными аналогами, по качеству она не будет им уступать, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель академика-секретаря отделения физико-технических наук Академии Михаил Хейфец.