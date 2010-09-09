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Ученые НАН Беларуси организуют производство беспилотных летательных аппаратов

09 сентября 2010 06:53
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Сферы их использования: от прогнозирования чрезвычайных ситуаций, контроля государственных границ, мониторинга дорожной обстановки до проведения атмосферных и метеонаблюдений, предотвращения несанкционированных вырубок леса и браконьерства в национальных парках и заповедниках. На базе Физико-технического института НАН организуется современное производство беспилотных летательных аппаратов. Здесь будут выпускать сверхлегкие беспилотники, а также беспилотные летательные аппараты среднего и большого класса. Отечественная техника сможет конкурировать на международном рынке с зарубежными аналогами, по качеству она не будет им уступать, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель академика-секретаря отделения физико-технических наук Академии Михаил Хейфец.
# Наука

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