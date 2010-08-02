Прямой эфир

Ученые из Китая с визитом в Беларуси

02 августа 2010 11:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Специалисты китайской провинции Шаньдунь и нашей страны обсуждают самые актуальные вопросы научно-технического сотрудничества.Делегация одной из самых густонаселенных провинций Китая встретится и с руководителями Национальной академии наук. Стороны ищут новые пути взаимодействия. Так, в этом году в Беларуси планируется создать два крупных технопарка в области микроэлектроники и биотехнологий. Развитие инновационной инфраструктуры предусмотрено госпрограммой. В нашей стране за последние годы появилось много новых высокотехнологичные производств, что позволило создать более 10 тысяч новых рабочих мест.
# Наука

Другие новости рубрики

Все новости
01 августа 2010 20:54

Кто приезжает в Беларусь в поисках дорогостоящих брагинских метеоритов?

В Беларуси сегодня ночью ожидается самый масштабный за год звездопад
30 июля 2010 11:33

В Беларуси сегодня ночью ожидается самый масштабный за год звездопад

30 июля 2010 11:15

В США открыли секрет мудрости