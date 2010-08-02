Ученые из Китая с визитом в Беларуси

Специалисты китайской провинции Шаньдунь и нашей страны обсуждают самые актуальные вопросы научно-технического сотрудничества.Делегация одной из самых густонаселенных провинций Китая встретится и с руководителями Национальной академии наук. Стороны ищут новые пути взаимодействия. Так, в этом году в Беларуси планируется создать два крупных технопарка в области микроэлектроники и биотехнологий. Развитие инновационной инфраструктуры предусмотрено госпрограммой. В нашей стране за последние годы появилось много новых высокотехнологичные производств, что позволило создать более 10 тысяч новых рабочих мест.