Современные средства защиты: распознавание террористической угрозы и таблетки от радиации

Средства современной защиты продемонстрировали в Минске на 4-й международной выставке «Человек и безопасность». В этом году здесь представлено более 7 десятков современных разработок, которые спасут жизнь или, как минимум, помогут оградить ее от опасностей.

Средство защиты сегодня можно отыскать на любой цвет, размер и даже вкус. Черные таблетки выводят попавшие с пищей в организм радионуклиды, одной достаточно на 20 кг веса. В случае необходимости, это еще и мощное средство, обеззараживающее воду. Правда, белорусское ноу-хау на основе угля Дмитрий Гриншпан уже не первый год безуспешно предлагает отечественным фармацевтам. Проще и дешевле производить уже существующие зарубежные аналоги. Так что в продаже этих таблеток не найти. Ученые из БГУ берут их для себя, в командировки, где плохо с питьевой водой.

Кстати, наши ученые разработали и препарат для нейтрализации разлившейся нефти. Порошок превращает ее в твердое топливо, которое легко собрать и утилизировать. Когда в мексиканском заливе нейтрализуют утечку, «Лигносорб» — это то, что требуется. Запрос в США отправили, но ответа пока нет. Что касательно современных устройств обнаружения террористической или иной угрозы, то здесь техника далеко шагнула вперед. На вооружении устройства, которые вычислят злоумышленника меньше чем за минуту, с их помощью можно найти наркотики и взрывчатку.

Мобильный рентген увидит все что скрыто — бомба или контрабанда — за толстым слоем стали, дерева, чего угодно. Главное — иметь его под рукой и спрятаться, когда он заработает — рентгеновское излучение опасно для организма.

Вячеслав Михайлов, начальник Брестского отдела технических средств таможенного контроля, связи и вычислительной техники Госпогранкомимтета Республики Беларусь:

Большой рентгеновский комплекс позволяет досмотреть всю фуру. Этот же помогает просмотреть небольшие вещи: посылки, шины. И не надо ничего вскрывать.

Проект будущей системы наблюдения на основе сейсмоакустики: на границе, невидимые датчики уловят любые колебания. Компьютер проанализирует, кому они принадлежат — кошке, человеку или машине. Дальше в дело вступает погранотряд.

Впрочем, есть и более простые, как говорится, традиционные средства защиты. Обычный с виду зонтик может отпугнуть от вас любого хулигана — на самом деле это электрошокер. А в случае необходимости — еще и фонарик.

Главное, о чем нужно помнить, выбирая средство защиты — нельзя экономить на качестве. Если его нет, значит и опасности больше. Даже такая, казалось бы, мелочь, как фликер, бывает настоящим и поддельным. Последний отражает свет всего на несколько метров, а качественный белорусский — на 660. И светит ему европейский сертификат качества.