Шесть добровольцев уже больше года запечатаны в центре Москвы

В наземном экспериментальном комплексе, который установлен практически в центре Москвы, экипаж наземного модуля проведет еще полгода – до ноября 2011 года. Цель проекта – смоделировать экспериментальный полет на Марс. Проект состоит из трех основных этапов: 250-суточный «перелет» с Земли на Марс, 30-дневное пребывание на «поверхности» и 240-суточное возвращение. Сейчас «космонавты» находятся в стадии «возвращения на Землю».

Связь с внешним миром осуществляется, в основном, посредством электронной почты с сорокаминутной задержкой в поступлении сообщений. Врачи уже думают, как вернуть участников эксперимента к нормальной жизни после завершения эксперимента.

По завершении эксперимента каждый член экипажа получит вознаграждение в размере трех миллионов российских рублей. Организатор эксперимента – Институт медико-биологических проблем РАН.