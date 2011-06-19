Прямой эфир

Шесть добровольцев уже больше года запечатаны в центре Москвы

19 июня 2011 10:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В наземном экспериментальном комплексе, который установлен практически в центре Москвы, экипаж наземного модуля проведет еще полгода – до ноября 2011 года. Цель проекта – смоделировать экспериментальный полет на Марс. Проект состоит из трех основных этапов: 250-суточный «перелет» с Земли на Марс, 30-дневное пребывание на «поверхности» и 240-суточное возвращение. Сейчас «космонавты» находятся в стадии «возвращения на Землю».

Связь с внешним миром  осуществляется, в основном, посредством электронной почты с сорокаминутной задержкой в поступлении сообщений. Врачи уже думают, как вернуть участников эксперимента к нормальной жизни после завершения эксперимента.

По завершении эксперимента каждый член экипажа получит вознаграждение в размере трех миллионов российских рублей. Организатор эксперимента – Институт медико-биологических проблем РАН.  

Марс 500

Марс 500

Марс 500

# Фотофакт # Наука

Другие новости рубрики

Все новости
Лунное затмение 15 июня 2011 года
16 июня 2011 08:19

Лунное затмение 15 июня 2011 года

13 июня 2011 05:57

Учебно-тренировочный центр для персонала белорусской АЭС построят за полтора года до ввода станции

25 апреля 2011 17:28

В Беларуси будет создана биржа интеллектуальной собственности