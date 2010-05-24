Ровно 35 лет назад отправился в полет космический корабль «Союз-18» под руководством Петра Климука

Это был второй, но самый длительный полет звездного белоруса. Экипаж провел большую работу на орбитальной станции. А летчику-космонавту Петру Климуку было присвоено звание Героя Советского Союза.

Самый звёздный из белорусов видел весь земной шар как на ладони. Ровно 35 лет назад, вместе с Виталием Севастьяновым, первый космонавт-белорус Пётр Климук совершил свой второй, самый длительный в карьере полёт. 63 дня Земля в иллюминаторе, и даже в состоянии невесомости он испытывал силу притяжения.

Пётр Климук, лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза:

Смотрел на Севастьянова, а у него слёзы в глазах, он посмотрел на меня — и у меня, так на Землю хотелось А мы ещё месяц летали.

Миссия была почётной — перспектива далёкой. Космонавтов для полёта выбирали из тысячи претендентов. Для советских школьников он был примером для подражания, а страна наблюдала за космическими буднями героя по телевизору.

Пётр Климук, лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза:

Когда мы с Севастьяновы были в космосе 63 дня, это был 1975 год — каждый день были репортажи с космического корабля.

Репортажи с Луны, десятки космических экспертиз. Когда-то ему пришлось покинуть Родину, чтобы три раза покинуть Землю. За все свои рейсы Пётр Ильич в общей сложности провёл в космосе 79 дней. Сегодня он живёт в белокаменной, только к городскому ритму так и не привык.

Увидеть и не забыть. С космосом Пётр Ильич связал всю свою жизнь. Сейчас он работает советником белорусского посольства в России. Отвечает за организационное обеспечение проекта «БелКА». В Минске уже практически готовы к его запуску.

Сергей Золотой, директор УП «Геоинформационные системы» НАН Беларуси, главный конструктор космического аппарата «БелКА»:

Сегодня аппарат создан и проводятся электрические наземные испытания этого аппарата. По нашим оценкам она закончится где-то в конце июня, середине июля.

Создаётся не только аппарат, но и станция наземного приёма информации и Центр управления полётом. Девятиметровая спутниковая тарелка, установленная на здании Академии наук, уже сегодня способна принимать сигнал с любого спутника.