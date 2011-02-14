Беларусь и Россия в ближайшее время подпишут соглашение о сотрудничестве в Антарктиде. Чтобы обсудить нюансы проекта в Минск прилетел известный российский полярник Артур Чилингаров. Он заявил, что Россия готова оказать Беларуси помощь в создании собственной станции в Антарктиде. К тому же у наших ученых есть и собственный опыт полярных исследований.

Он работает в кабинете и сейчас трудно разглядеть в Николае Дубовике полярника. Хотя именно он в 2006 году водрузил белорусский флаг на антарктическом континенте.

Николай Дубовик, участник первой антарктической полярной экспедиции:

Наша задача была определить место для нашей экспедиции, провести логистику вот тех станций, которые находятся на данном материке, и по возвращении найти решение, где разместить нашу белорусскую станцию.

Таким образом, он вместе с ученым Владимиром Тышкевичем выполнял поручение главы государства. 12 часов перелета и две недели на борту ледокола через океан. Они тогда за три месяца обошли все российские станции.

Россия готова оказать Беларуси помощь в создании собственной полярной станции в Антарктиде.

14 февраля подробности будущего соглашения обсуждали в Минприроды, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». На ледовом континенте уже побывали полторы сотни белорусских полярников.

Владимир Цалко, Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Мы хотим, чтобы Россия помогла нам. Мы базируемся на станции на горе Вечерней. А рядом молодежная российская. Мы хотим в паре . Если они не закрывают станцию «Молодежная», то нам есть резон браться за «Гору Вечернюю», ее реанимировать, восстанавливать и дальше работать.

Артур Чилингаров, специальный представитель президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике:

Интерес в том, чтобы Беларусь, имея определенный опыт работы в полярных областях, имела в Антарктиде свою станцию. Мы об этом практически договорились, и Россия будет всячески помогать этому.

Беларусь присоединилась к договору об Антарктике. Однако для того, чтобы быть его полноценным участником, необходимо иметь там собственную станцию, и не просто поднять там флаг, а проводить научные наблюдения. Что мы, собственно, и делаем.

Белорусские полярники исследователи и в настоящее время работают на Южном полюсе.

Мария Герменчук, директор департамента по гидрометеорологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей Республики Беларусь:

Статус консультативной стороны позволяет участвовать в вопросах использования недр, биологических ресурсов, решение судьбы этих территорий. Конечно, эти решения будут приниматься через лет 30-50.

Интерес к Ледовой сокровищнице у многих стран, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». К примеру, чилийские женщины идут на крайние меры: рожают детей среди льдов ради антарктического паспорта будущим потомкам.

К слову, использовать миниральные ресурсы и наносить вред окружающей среде Антарктиды запрещено было еще полвека назад.

Людмила Павлова, профессор кафедры международного права БГУ:

Все территориальные претензии государств заморожены и никаких новых территориальных претензий не одно государство предъявлять не будет. В этом смысле и ценность Антарктики, когда мы видим как международное право может контролировать конфликтные вопросы.

14 тысяч километров от Минска до Антарктиды. И хотя эта кладовая пока не используется, но сегодня существует множество программ по разделу этого материка. Ведь там столько полезных ископаемых, сколько на всем земном шаре.