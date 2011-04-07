Российский трансплантолог: Нам есть чему поучиться у белорусов, в первую очередь, в системе организации донорства

Беларусь готова осваивать новые технологии в развитии трансплантологии. Ведущих хирургов разных стран собрала в Минске международная научно-практическая конференция. Площадка для встречи выбрана неслучайно. Белорусские специалисты демонстрируют высокий уровень мастерства. В республике выполняется практически весь спектр операций по пересадке органов и тканей.

Более тысячи операций по трансплантации органов и тканей на счету белорусских медиков. И если подобные услуги за рубежом обходятся пациентам в десятки тысяч долларов, то белорусам отечественные врачи помогают бесплатно.

Среди желающих получить квалификационную помощь у белорусских трансплантологов, но уже за деньги – пациенты из всех стран СНГ и дальнего зарубежья, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Томас Беккер, директор клиники общей и торакальной хирургии (Германия):

Я второй раз в Минске, и хочу поздравить Беларусь с тем, что вы настолько далеко смогли продвинуться в сфере трансплантологии. Это меня просто поразило, как быстро и профессионально у вас развивается эта сфера.

Ян Мойсюк, заведующий отделом клинической трансплантологии ФГУ «Федеральный научный центр трансплантологии» (Россия):

Нам есть чему учиться у белорусов, в первую очередь, в системе организации донорства.

Ян Леру, директор трансплантационного центра (Бельгия):

Как я вижу, вы на правильном пути в развитии трансплантологии. Особенно меня радует тот факт, что у вас есть успехи в пересадке органов у детей. Я считаю, это правильное направление, и оно очень востребовано не только в Западной, но и в Восточной Европе.

Наши специалисты выполняют практически весь спектр операций по пересадке органов и тканей. И сегодня наши медики готовы не только осваивать новейшие технологии, оказывать помощь, но и делиться своими наработками с зарубежными коллегами.

Абай Байгенжин, генеральный директор Национального научного медицинского центра (Казахстан):

Такой успешности мультиорганной трансплантации, которая сделана в этой республике, нет ни в одной стране. Для нас сегодня наиболее оптимальным является именно ваш опыт.

Сегодня белорусские трансплантологи продолжают активно работать над пересадкой мультиорганного комплекса: печень, почка, поджелудочная железа и кишечник. А также развивают клеточные технологии. Это позволит снять, пожалуй, самый актуальный в мировой трансплантологии вопрос – дефицит донорских органов.

Белорусские специалисты прошли хорошую школу в зарубежных клиниках, руководители которых встретились в Минске. Они посетили медучреждения и дали высокую оценку уровню развития белорусской медицины, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Василий Жарко, Министр здравоохранения Республики Беларусь:

После открытия Республиканского центра трансплантации органов и тканей, мы успешно развиваемся. А такие конференции выгодны и нам, и гостям. Это стимул для движения вперед.

Беларусь сейчас в лидерах среди стран СНГ по числу операций по пересадке органов, выполняемых на один миллион жителей. Только в прошлом году в стране провели 169 трансплантаций. Таким образом, белорусская трансплантология показывает результаты ведущих мировых центров.