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Роскосмос закупит в Беларуси крупную партию оборудования для космических исследований

05 февраля 2010 12:25
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В первую очередь, это уникальные технологии дистанционного зондирования земли. В целом инновационные разработки белорусских ученых будут широко применять в производстве.Задача – повысить экспорт. В прошлом году за рубеж интеллектуального продукта отправлено на 17,5 миллионов долларов. В этом году рост экспорта намечен – в полтора раза. На базе Академии наук создадут около 15 научно-практических комплексов. На согласовании в Правительстве – пакет документов на открытие Парка передовых технологий. Его главные направления – микроэлектроника, оптика и лазерные технологии.
# Наука

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