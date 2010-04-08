Республиканский Центр трансплантологии, не уступающий лучшим мировым клиникам, открылся в Минске

По поручению Главы Государства, его построили всего за три года и оснастили самым современным оборудованием. Сегодня в новой операционной проведена пересадка печени.

К моменту нашего приезда операция ещё продолжалась. Пациентка — из Минска, с циррозом печени. Пересадка для неё — единственный шанс выжить, ведь прогноз без этого — всего полтора-два месяца.

До открытия Центра, ещё два года назад, хирурги мечтали спасти хотя бы пять жизней. Удалось более трёх десятков. И это стало настоящим расцветом отечественной трансплантологии. Сегодня здесь, в новой операционной, пересажена уже 41-я печень.

К событию такого масштаба, как открытие Центра, и внимание повышенное. Десятки журналистов, отличить которых от врачей сегодня можно было разве что по аппаратуре в руках. Все в надлежащей экипировке. С вопросами даже о деталях, к примеру, как органы доставляются в центр.

Наталья Микулёнок, старшая медсестра оперблока Республиканского Центра трансплантации органов и тканей:

Органы доставляются в боксах для трансплантации. Орган упаковывается в лед и транспортируется по месту назначения.

Настроение у 18-летнего Кирилла уже не сравнимо с тем, что было ещё в начале года. Сегодня он готовится к выписке и мечтает погонять с мальчишками мяч.

Юрий Слободин, заведующий отделением Республиканского Центра трансплантации органов и тканей

До операции человек еле передвигался. Он был буквально зелёный, не мог нормально жить. Мы его прооперировали, и сейчас это уже совсем другой человек...

Олег Руммо, руководитель РНПЦ трансплантации органов и тканей:

Мы готовы уже сегодня выполнять операцию по трансплантации печени и почки. Мы готовимся сейчас к очень сложной операции по пересадке сразу множество органов. В случае, если совпадут множество факторов, связанных с подбором, прежде всего, подходящего донора для реципиентки.

Планы — глобальные, в том числе и по лечению пациентов из-за рубежа. Кстати, прямо во время операций здесь могут проводить видеоконференции и обучающие семинары, консультации в режиме он-лайн со специалистами всего мира. И не только трансплантации, а любые высокотехнологичные операции.

Валерий Кушниренко, главный врач 9-й клинической больницы Минска:

Сколько в этом здании может быть проведено операций, это выяснится только через какое-то время. До реконструкции их проводилось свыше 24 тысяч. Думаю, будет не меньше.

В ближайшее время сюда из четвёртой больницы переедут специалисты-нефрологи. Это будет первый шаг в объединении под одной крышей лучших трансплантологов страны.

Алеся Высоцкая, Евгений Левковец и Александр Шкарубо. Телекомпания СТВ.