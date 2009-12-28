Разработка белорусских ученых отправится на МКС

Инновационное оборудование поможет делать прогнозы стихийных бедствий и следить за техногенными катастрофами, решать многие экологические проблемы.

Разработанный белорусскими учеными аппарат для Международной космической станции выглядит очень просто. Высокоточная фототехника крепится к небольшому блоку — спектральной системе. Однако это впечатление обманчиво. Новый прибор позволит получить ранее недоступные данные о природной среде. При этом аппарат действительно прост в управлении. Справится с ним в состоянии любой человек, хоть немного владеющий навыками обращения с компьютерами.

Юрий Беляев, старший научный сотрудник лаборатории дистанционной фотометрии Института прикладных физических проблем имени А. Н. Севченко:

У нас есть свои ноу-хау, многое заложено в программном обеспечении, и с его помощью и оригинальной конструкции мы можем решать те же задачи, которые решаются с использованием гораздо более дорогой аппаратуры.

На разработку технической новинки ушло где-то полтора года. Она позволит узнать масштабы загрязнения окружающей среды при техногенных авариях, наблюдать за пахотными землями и биоразнообразием отдельных районов. Помимо этих функций, есть ещё и требующие экспериментального подтверждения. Одна из них – возможность предсказывать природные катаклизмы. Но это пока теория.

Борис Беляев, заведующий отделом радиофизики Института прикладных физических проблем имении А. Н. Севченко:

Этот космический эксперимент называется «Ураган». Почему ураган? Потому что в основном он работает в интересах МЧС. Это и перенос солей или пылевых соленых бурь из района Аральского моря, это и загрязнения вокруг промышленных городов и целый ряд других задач, которые достаточно традиционны, но до сих пор окончательно не решены.

Следующей космической разработкой наших ученых совместно с российскими должен стать проект «Диагностика». Это целый комплекс аппаратуры для спутников. Оборудование будет использоваться для прогнозирования опасных природных катастроф и станет хорошим продолжением всех предыдущих космических проектов Беларуси и России.

Сейчас система проходит завершающие испытания в ракетно-космической корпорации «Энергия». Ожидается, что уже в апреле следующего года она будет доставлена на Международную космическую станцию грузовым кораблем «Прогресс».