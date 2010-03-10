Работу первой белорусской атомной электростанции будут моделировать на суперкомпьютере «Скиф»

В тестовом режиме его уже запустили в Объединенном институте энергетических и ядреных исследований «Сосны». В ближайшее время здесь создадут целый информационно-вычислительный центр, с обучением специалистов для АЭС.

Главная задача суперкомпьютера, который уже тестируют учёные — контроль за безопасностью станции. Перед тем, как АЭС начнут активно строить, предстоит провести множество исследований. С помощью «Скифа» можно моделировать работу любого сложного оборудования, вплоть до атомного реактора, куда глаз человека заглянуть не может.

Вячеслав Кувшинов, генеральный директор Объединенного института энергетических и ядерных исследований «Сосны»:

Этот суперкомпьютер будет входить в широкую сеть других суперкомпьютеров, с выходом на атомную станцию, учреждения образования, МЧС. Задач у этого компьютера будет много. И это направление развивается активно и в других странах мира.

Беларусь, тем временем, вошла в практическую фазу проекта по строительству АЭС. Остановка пока только за российским кредитом, переговоры по которому продолжаются. Конкретные сроки могут быть озвучены завтра, когда в Минск на научно-практическую конференцию по мирному атому прибудет делегация из России.

Юрий Рымашевский, заместитель министра энергетики Республики Беларусь:

Сейчас идёт стадия активных переговоров, вопрос обсуждается. И получение кредита вполне реально. Это подтверждает и руководство Российской Федерации. Выгода от строительства — очевидна. Наша страна, на сто процентов зависимая от импортных энергоресурсов, сможет вытеснить порядка 20% за счёт замены их ядерной энергетикой.

По договорённости, первый энергоблок будет введён в эксплуатацию в 2016 году, второй — в 2018 году. Российская сторона на выполнение сроков смотрит оптимистично.

Николай Шингарев, исполнительный директор ООО «Атомэкспо» (Россия):

Думаю, что это вполне реально. Сейчас уже техника строительства АЭС отработана. Можно построить и за пять лет. Конечно, это тяжело, но при соответствующих ресурсах — возможно.

Валентина Качан, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

Безусловно, мы должно думать не только о наших поколениях, но и о будущих. И не только в плане энергосбережения, но и в плане безопасности.

С точки зрения технологической урегулированы уже все вопросы. Для строительства станции закладываются современные и безопасные технологии. Воздействие объекта на окружающую среду будет минимальным, утверждают эксперты. Заключение по оценке влияния на окружающую среду будут доработаны с учетом предложений соседних стран.

Ольга Жукова, начальник отдела Республиканского центра радиационного контроля и мониторинга окружающей среды Министерства природных ресурсов Республики Беларусь:

Мы работаем с МАГАТЭ. И на этом этапе агентство считает, что те работы, которые проводятся в Беларуси, соответствуют международным стандартам. «Росатом» в отчёте по оценке воздействия на окружающую среду тоже дал высокую оценку.

Переговоры по кредиту для первой белорусской АЭС затягиваются, но это не значит, что подготовка к строительству заморожена. Только в этом году государство намерено выделить 350 миллионов рублей, в том числе и на проектные работы. В Островце уже строят автомобильную и железную дороги, возведён и первый дом для будущих строителей.