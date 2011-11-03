Проректор университета Фукусимы: В Беларуси нам предложили новый подход к картографированию пострадавших территорий

Делегация из провинции Фукусима изучает опыт белорусских ученых.

С разработками белорусских учёных знакомятся не только их коллеги, а также журналисты и представители регионов, пострадавших от аварии на атомной станции Фукусима, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Сюдзи Симидзу, проректор Государственного университета Фукусимы (Япония):

Нам очень интересна накопленная в Беларуси информация. Например, картографирование пострадавших территорий. Мы ведём эту работу, однако, здесь нам предложили совершенно новый подход. То, что мы ещё не учитывали. Мне бы хотелось более детально изучить этот опыт: сколько на это потребовалось времени, сколько людей, сколько средств.

Александр Подоляк, заместитель директора РНИУП Институт радиологии МЧС Республики Беларусь:

То, что мы сегодня можем предложить — это рекомендации по возделыванию сельскохозяйственных культур, обширные разработки по семенному составу, по видам растений, которые пригодны для возделывания на загрязнённых территориях, по мясному животноводству и другим направлениям.