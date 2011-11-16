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Программист из Полоцка придумал, как с помощью фотоаппарата мобильного телефона выбрать в магазине самые полезные продукты

16 ноября 2011 18:09
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Новости Беларуси, Минск. Свою разработку он представил на венчурной ярмарке, которая проходит в Минске.

Эдуард Михайлов из Полоцка в Парк высоких технологий приехал с IT-предложением. Теперь он знает, как помочь хозяйке в магазине с выбором качественных продуктов. Программист создал свою систему распознавания некачественных ингредиентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эдуард Михайлов, разработчик проекта «Здоровое питание»:
Пришли родственники и спросили, почему мы берем этот йогурт, ведь он не полезен, ведь там консерванты. А что значат Е, которых там много, никто не смог ответить. Таким образом пришла идея создать простой инструмент анализа этикеток.

Секрет – в приложении для мобильных телефонов. Регистрируемся. Вносим в систему свои пожелания. Мол, на диете, предпочтение молочным продуктам. И теперь смело в магазин.

Эдуард Михайлов, разработчик проекта «Здоровое питание»:
Есть килоджоули, температура хранения, сахар. Читать это можно очень долго.
Мы можем взять мобильный телефон, сфотографировать, и система получает изображение данной этикетки.

Полученная СМС-ка расскажет обо всем. Тщательно зашифрованные концентраты и добавки уже не скроются.

Интересно, что в итоге окажется в корзине покупателя?Чтобы узнать это, понадобятся время и деньги.

# Наука # Программирование

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