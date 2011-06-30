Председатель Мингорисполкома встретился с делегацией Нижегородской области

В ходе переговоров были намечены новые направления, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В течение пяти лет планируется реализовать проекты в сфере IT-индустрии, телекоммуникаций, ядерных и космических технологий.
Дмитрий Сватковский, заместитель губернатора, заместитель председателя правительства Нижегородской области (Россия):
Мы сегодня побывали в Академии наук, где нам представили проекты, в том числе, космической отрасли, системы суперкомпьютеров. А один из самых мощных суперкомпьютеров не только Беларуси, но и всего мира находится в Сарове. Соответственно, мы имеем опыт работы.
Понимаем, что это будущее.