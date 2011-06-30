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Председатель Мингорисполкома встретился с делегацией Нижегородской области

30 июня 2011 18:35
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Белорусская столица уже давно сотрудничает с этим российским регионом. Набирает обороты взаимодействие между коммунальными и частными предприятиями.

В ходе переговоров были намечены новые направления, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В течение пяти лет планируется реализовать проекты в сфере IT-индустрии, телекоммуникаций, ядерных и космических технологий.

Дмитрий Сватковский, заместитель губернатора, заместитель председателя правительства Нижегородской области (Россия):
Мы сегодня побывали в Академии наук, где нам представили проекты, в том числе, космической отрасли, системы суперкомпьютеров. А один из самых мощных суперкомпьютеров не только Беларуси, но и всего мира находится в Сарове. Соответственно, мы имеем опыт работы.
Понимаем, что это будущее.

# Наука

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