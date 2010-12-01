Пол человека влияет на память: у женщин гораздо хуже развита зрительно-пространственная память

Считается, что люди, имеющие особенность запоминать большой объем информации и хранить его долгое время, обладают феноменальной памятью. Таких – единицы. Например, Александр Македонский не только знал всех своих солдат в лицо, но и помнил каждого из 30 000 человек по имени. Известный шахматист Александр Алехин мог играть по памяти вслепую с сорока партнерами.

Совсем недавно к этому списку добавилось еще одно имя – Самвэл Гарибян. Рекордсмен книги рекордов Гинесса. Он может в течении минуты на слух запомнить 75 слов. Он будет помнить слова даже через 20 минут и если это время провел в разговоре на посторонние темы. Он также может сказать, какое слово под каким порядковым номером было, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Для Самвэла уникальная память – не божий дар, а собственная заслуга. Еще в школе он на спор вызвался запомнить 20 слов из 50. Но запомнил все 50. С тех пор начал тренировать свой мозг, когда учился в университете, то лекции не записывал принципиально, старался запоминать.

Современная наука не может дать точное объяснение тому, что называется феноменальной памятью. Ученые генетики объясняют такую способность к запоминанию набором определенных генов. Эти гены вырабатывают специальные белки, которые формируют клетки памяти. Если бы ученые точно знали, какие именно гены работают на долговременную память, они, возможно, смогли бы разгадать формулу феноменальной памяти.

Павел Балабан, профессор, директор Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН:

Проблема в том, что в организме все взаимосвязано. Вычленить именно те гены, которые связаны с пластичностью, с запоминанием – довольно сложно. Хотя несколько генов на сегодняшний день найдены, но это далеко не все. Для разных форм памяти это будут разные гены.

Известно, что разные люди по-разному могут запоминать одну и ту же информацию. Одни, при помощи органов чувств или логики. Другие – путем образного мышления. От того, как происходит это запоминание – зависит качество памяти и ее применение в жизни, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Изучая работу генов, ученые сделали интересное наблюдение – оказывается, пол человека может напрямую влиять на качество памяти. Например, у женщин гораздо хуже развита зрительно-пространственная память. Поэтому многим девочкам в школе очень тяжело даются такие предметы как физика и химия, геометрия. Но зато у них быстрее происходит процесс опознавания.

Павел Балабан, профессор, директор Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН:

Дело в том, что женщины чаще всего определяют хорошо или плохо. Мужчины определяют абстрактные характеристики объекта. На это надо больше времени, а оценка хорошо или плохо – это быстрее.

От национальности и места проживания, по мнению генетиков, тоже может завесить то, какой вид памяти будет развит лучше. Например, гренландские эскимосы умеют грамотно писать и читать, но запомнить прочитанное или повторить наизусть отрывок из текста для них также не возможно, как обычному человеку научится летать.

Павел Балабан, профессор, директор Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН:

И в то же время, посмотрев, как человек управляет трактором или самолетом они могут уверенно, с точностью до миллисекунды воспроизвести все действие. То есть память у них феноменальная, но она не абстрактно-логическая, а образная и мышечная.

На этом примере ученым удалось доказать, что феноменальная память не зависит от интеллекта, как это раньше было принято считать. Всем известно, что великий физик Альберт Эйнштейн в школе был троишником. Учителя считали его чуть ли не идиотом, не способным запомнить даже элементарные математические правила. Но это не помешало Эйнштейну стать Нобелевским лауреатом. Который, кстати, до конца своей жизни так и не смог выучить таблицу умножению наизусть.

Существует предположение, что нормальный человек, даже если он обладает очень высоким интеллектом, использует возможности своей памяти всего на 20%. Ученые долго ломали голову, чтобы объяснить, почему так происходит. В конце концов, догадались. Все дело в том, что природа заложила объем памяти для всех типов людей. А каждый человек использует память только своего типа. Это зависит от сочетания биохимии, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Мы в течение всей жизни бессознательно запоминаем уйму ненужной информации, которую редко используем на практике. Мы практически не тренируем свою память. Но учены убеждены, что в будущем, при помощи специальных тестов можно будет научиться определять, к какой области науки или искусства человек предрасположен генетически. А поняв, какие ассоциации и образы он сознательно использует, чтобы запомнить интересующий материал, смогут помочь человеку рационально пользоваться памятью.

Павел Балабан, профессор, директор Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН:

Если мы будем знать набор, то сможем понять, в каком диапазоне у этого человека может быть память. Надо проводить специальные исследования, но теоретически это возможно.