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Петр Витязь, первый заместитель председателя НАН Беларуси, отмечает 75-летие

06 августа 2011 13:46
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Научная школа известного белорусского ученого, академика, профессора Петра Витязя известна в автомобиле- и станкостроении, инструментальной промышленности, медицине, электротехнике и других областях.

Под его руководством разработано более 75 новых технологий и материалов, которые нашли применение в народном хозяйстве.

За многолетнюю и плодотворную работу Петр Витязь награжден орденами Дружбы народов, Отечества третьей и второй степени, медалью Франциска Скорины.

С 2004 года он – первый заместитель председателя Национальной академии наук Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Петр Витязь, первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси:
В каждом деле человек должен находить не только работу, а удовольствие от нее. Оно приходит тогда, когда есть положительные результаты, и то, что ставишь целью, получается.

# Наука # Белоруссия

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