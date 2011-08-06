Петр Витязь, первый заместитель председателя НАН Беларуси, отмечает 75-летие

Под его руководством разработано более 75 новых технологий и материалов, которые нашли применение в народном хозяйстве.
За многолетнюю и плодотворную работу Петр Витязь награжден орденами Дружбы народов, Отечества третьей и второй степени, медалью Франциска Скорины.
С 2004 года он – первый заместитель председателя Национальной академии наук Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Петр Витязь, первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси:
В каждом деле человек должен находить не только работу, а удовольствие от нее. Оно приходит тогда, когда есть положительные результаты, и то, что ставишь целью, получается.