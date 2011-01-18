Первый в мире синтезатор грузинской речи для слепых создан в Минске

С его помощью незрячие могут не только читать тексты, но и учить язык.

Такой синтезатор речи, или попросту, такая программа далеко не впервые разработана минскими специалистами. На счету у резидентов Парка высоких технологий Беларуси синтезаторы русской, белорусской, литовской и английской речи. А вот аналогичного «помощника» для незрячих на грузинском языке еще не было. Причем не было нигде в мире.

Необходимость в аудиопрограмме в Грузии очевидна, ведь незрячего населения там около 16%. С помощью «синтезатора речи» можно как просто прослушивать любой текст, так и изучать грузинский язык, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И не только на компьютере: устройство можно с легкостью установить на мобильный телефон.

Валерий Егоров, учредитель компании-резидента Парка высоких технологий Беларуси:

Грузинское национальное общество незрячих активно выполняло поиск в течение полугода и на западном рынке, и в России, и в конце концов поняли, что кроме нас этого сделать некому. За такую цену и такие сроки, которые у них были установлены. Мы сумели, начав работу в марте, в декабре отдать первую версию, которую они успешно приняли.

Игорь Хейдоров, ведущий специалист компании-резидента Парка высоких технологий Беларуси:

В настоящее время для слепых и слабовидящих людей существует несколько программ, разработанных в мире, которые позволяют весь текст, который присутствует на экране персонального компьютера, переводить в звук.

Сначала открывается сама программа, дальше в настройках выбирается «движок» грузинского языка. После этого осуществляется синтез языка. Фактически, на какой бы мы текст не навели мышку, вся информация озвучивается.

Палитра функций широкая: изменение скорости чтения, интонации, добавление новых слов в пользовательский словарь ударений. Сам же голос, который воспроизводит текст, создается с помощью так называемых «звуковых кирпичиков – кусочков начитанных профессиональными дикторами текстов.

В том, что белорусские разработчики востребованы, сомневаться не приходится. На просторах СНГ «смастерить» подобный электронный продукт способны специалисты только двух стран. На грузинском «синтезаторе» минские программисты, конечно, останавливаться не собираются: они уже работают над аналогами на туркменском, молдавском и казахском языках.