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Первые попытки запустить адронный коллайдер на рабочую мощность в 7 тераэлектронвольт закончились сбоем

30 марта 2010 12:25
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Ученые планировали произвести столкновения пучков протонов в 27-километровом тоннеле самого большого ускорителя элементарных частиц в истории.Однако, как отметил один из физиков, «вывести частицы на положение друг напротив друга – это все равно, что запустить две иголки с двух сторон Атлантики и сделать так, чтобы они врезались друг в друга». Одна из целей эксперимента стоимостью около девяти миллиардов долларов – воссоздать условия большого взрыва, после которого образовалась Вселенная.
# Наука

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