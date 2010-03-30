Первые попытки запустить адронный коллайдер на рабочую мощность в 7 тераэлектронвольт закончились сбоем

Ученые планировали произвести столкновения пучков протонов в 27-километровом тоннеле самого большого ускорителя элементарных частиц в истории.Однако, как отметил один из физиков, «вывести частицы на положение друг напротив друга – это все равно, что запустить две иголки с двух сторон Атлантики и сделать так, чтобы они врезались друг в друга». Одна из целей эксперимента стоимостью около девяти миллиардов долларов – воссоздать условия большого взрыва, после которого образовалась Вселенная.