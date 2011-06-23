Первая в мире передвижная атомная электростанция была разработана в Беларуси по заказу Минобороны СССР

Идея создать передвижную атомную электростанцию, размещенную на автомобильном или железнодорожном шасси, родилась более 40 лет назад, когда быстрыми темпами развивалась ядерная энергетика и появились атомные подводные лодки, оснащенные компактными реакторами. Эту идею осуществили в Беларуси. Точнее, в «Соснах».

При создании мобильной АЭС требования были на грани фантастики: компактный и легкий энергетический реактор мощностью 630 Квт, с автономной системой охлаждения и при этом способный работать в диапазоне температур от -50 до +50. Реакторы подводных лодок, где было относительно много места и воды для охлаждения, были простыми изделиями в сравнении с тем, что предстояло создать в Минске. Однако, под проект «Памир» было очень крупное финансирование со стороны заказчика, а им выступало Министерство обороны СССР. Над проектом работало около полутора тысяч сотрудников института более 20 лет. Всего было выпущено два комплекта мобильной АЭС, один из которых успел полностью пройти испытания.

В 1986 году, после Чернобыльской аварии, безопасность использования данных комплексов была подвергнута критике. По соображениям безопасности оба существовавших на тот момент комплекта «Памира» были уничтожены.

Кувшинов Вячеслав Иванович, профессор, генеральный директор «Объединённого института энергетических и ядерных исследований «Сосны»:

Дело в том, что до сих пор нет такой электростанции. И, тем не менее, потребность в ней очень большая. Для чего? В частности, для золотодобычи, алмазодобычи, нефти. В те районы просто протянуть энергетические линии нельзя.