Первая белорусская электронная бумага появится через год, максимум — полтора

Она должна найти применение в рекламных целях, фотографии. В перспективе электронная бумага будет не дороже обычной.

Принцип действия новинки можно сравнить с работой цифрового фотоаппарата. Изображение на нее наносится специальным лазерным устройством. Бумага сохраняет «картинку» до тех пор, пока не потребуется нанести новое изображение.

В Беларуси разработкой технологии производства электронной бумаги занимается Институт химии новых материалов Национальной академии наук. Руководит лабораторией талантливый молодой ученый Александр Муравский, до этого работавший в Гонконге. Совместно с Институтом физики разрабатывается лазерная «ручка» для нанесения «картинки». Перестраивая частоту «ручки», будет меняться цвет и тон изображения, пишет «Рэспубліка».