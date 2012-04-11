Переворот в кулинарной индустрии: трехмерная печать

Ученые Массачусетского технологического института Марсело Коэльо и Амит Зоран разработали «Рог изобилия». Это удивительное устройство способно за несколько минут… напечатать вам любимый завтрак. Ведь внутри, в картриджах, вовсе не краска… а кулинарные ингредиенты! Нужно нагреть? Включится лазер. Охладить? По специальным трубочкам побежит холодная вода.

С этим «принтером» можно будет забыть о точности диет. Достаточно будет загрузить файл с требованиями вашего диетолога, и умная машина сделает всю пищу согласно рекомендациям.