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Переворот в кулинарной индустрии: трехмерная печать

11 апреля 2012 17:20
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Ученые Массачусетского технологического института Марсело Коэльо и Амит Зоран разработали «Рог изобилия». Это удивительное устройство способно за несколько минут… напечатать вам любимый завтрак. Ведь внутри, в картриджах, вовсе не краска… а кулинарные ингредиенты! Нужно нагреть? Включится лазер. Охладить? По специальным трубочкам побежит холодная вода.

С этим «принтером» можно будет забыть о точности диет. Достаточно будет загрузить файл с требованиями вашего диетолога, и умная машина сделает всю пищу согласно рекомендациям.

# Технологии # Фотофакт # Наука

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