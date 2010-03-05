Падение астероида окончательно признано причиной вымирания динозавров

Ученые отвергли альтернативную теорию объяснения этого события, согласно которой причиной его стали мощнейшие извержения гигантских вулканов, продолжавшиеся 1,5 млн. лет.

К такому выводу пришла группа в составе 41 исследователя из стран Европы, Канады, Мексики, США и Японии, которые подвели итог накопленным за последние 20 лет данным. Результаты их исследования опубликованы в международном журнале Science. В его подготовке участвовали палеонтологи, геохимики, геофизики, специалисты по моделированию климата, передает ИТАР-ТАСС.

Следы падения на землю астероида диаметром в 15 километров были найдены на территории Мексики. Это событие примерно совпадает по времени с датой катастрофического события, положившего конец 160 млн. лет господства на планете динозавров. Примерно в то же самое время на территории, которая впоследствии стала Декканским нагорьем в Индии, происходила нескончаемая серия извержений вулканов. И падение метеорита, и извержения могли вызвать затемнение атмосферы, похолодание и гибель множества видов живых существ. Однако изучение древних подземных отложений показало, что массовая гибель животных и растений в конце мелового периода 65,5 млн. лет назад носила стремительный характер и не была растянута во времени.

По мнению исследователей, это говорит о том, что причиной стал астероид, а не вулканы. К моменту гибели динозавров они извергались уже полмиллиона лет, однако существенного влияния на мировую флору и фауну это не оказывало, сообщает NEWSru.com. «Сейчас мы уверены, что именно астероид стал причиной гибели динозавров, — заявила одна из авторов исследования, сотрудник лондонского Имперского колледжа Джоанна Морган. — Это событие вызвало крупномасштабные пожары, землетрясения магнитудой более 10 по шкале Рихтера, оползни континентального масштаба, которые вызвали цунами».

Энергия удара астероида о Землю в миллиард раз превышала энергию взрыва атомной бомбы над Хиросимой. Моделирование атмосферных процессов показало, что падение астероида вызвало гораздо большее, чем извержение вулканов, одномоментное выделение в атмосферу серы, пыли, копоти, что вызвало аномально долгую зиму и погубило около половины видов живых существ на Земле.