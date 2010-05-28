Операцию по восстановлению слуха, беспрецедентную в Европе, провели в Минске

Двум мальчикам имплантировали специальные аппараты, с помощью которых они практически полностью вернутся к нормальной жизни всего за три недели.

Врождённая патология не поддавалась стандартным способам хирургической коррекции. На помощь пришли отечественные специалисты, которые впервые провели подобную операцию.

14-летний Петя приехал на операцию из бобруйского детского дома. У него двусторонний врождённый порок органов слуха. Попросту говоря, своих полноценных ушных раковин у мальчика нет. Сегодня утром подростку сделали операцию и уже через три недели гарантируют новую жизнь — со звуком.

Людмила Макарина-Кибак, главный внештатный оториноларинголог МЗ Республики Беларусь, директор РНПЦ оториноларингологии:

Такие аппараты применены впервые — в этом и инновация. Эти аппараты восстанавливают отсутствующий слуховой проход. Устанавливаются на кости черепа в заушной области, и дают возможность пациентам слышать.

Десять самых современных аппаратов костной проводимости шведского производства приобретены нашей страной за счёт республиканского бюджета. Наши хирурги первые в Европе их вживили. 32 врача со всех регионов Беларуси присутствовали на операции с целью обучения. Из Великобритании на сутки прилетел куратор Международной программы установки современных имплантантов.

Марина Песецкая, главный внештатный детский оториноларинголог МЗ Республики Белаурсь, заведующая детским сурдо-фониатрическим отделением РНПЦ оториноларингологии:

В костную ткань вводится имплантант из титана, который интегрирует с костной тканью. На него фиксируется система типа слухового аппарата — костного телефона.

Самый сложный и скурпулёзный момент операции — подготовительный. Чтобы слух действительно вернулся на 90%, хирурги все просчитывают до миллиметра.

До конца года специалисты центра намерены провести еще восемь аналогичных имплантаций, после чего будет заказана новая партия аппаратов. Планируется, что в дальнейшем подобные операции будут выполняться во всех областях Беларуси.

Алина Змачинская, Илья Пучко, телекомпания СТВ.