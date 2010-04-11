Олег Руммо: Развитие трансплантологии выгодно во всех направлениях — в общественном, экономическом и семейном

Руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей Олег Руммо о медицине высоких технологий и микроскопических швов.

Александр Галанский (телекомпания СТВ):

Первым делом поздравляю вас и всех пациентов с тем, что открылся центр. Я понимаю, что его создание продиктовано — как это ни пафосно прозвучит — временем?

Олег Руммо, руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей:

Необходимость создания этого центра в стране назревала достаточно давно. Мы долго ждали, когда он наконец-то откроется. И мы дождались — такой центр появился в Беларуси.

Александр Галанский:

Станет ли этот центр головным офисом? Соберутся ли все центры здесь?

Олег Руммо:

Конечно, Республиканский научно-практический центр трансплантации органов и тканей будет координировать работу в Республике Беларусь по этому направлению. С другой, стороны, это будет рабочее учреждение, в котором ежедневно будут проводиться множество сложнейших высокотехнологичных оперативных вмешательств по трансплантации органов, где будут развиваться клеточные технологии, технологии трансплантации костного мозга, где будут внедряться самые современные методы лечения.

Александр Галанский:

Развитие трансплантологии в Беларуси в последние годы происходит скачками, причем только вверх и вперед. А готова ли наша медицина к такому качественному рывку?

Олег Руммо:

Сегодня трансплантология — самая высокотехнологичная часть медицины. Это своеобразный локомотив, за которым движется вся медицинская наука и вся медицинская практика. Естественно, если мы создали медицинский центр такого уровня, если мы научились успешно выполнять операции по трансплантации органов, то мы существенно подняли уровень специализированной медицинской помощи в стране. И чем больше мы будем развивать трансплантационные технологии, тем более высоким будет общий уровень специализированной медицинской помощи.

Александр Галанский:

Трансплантация — очень дорогостоящий вид медицины. Насколько он окупаемый в общегосударственном смысле?

Олег Руммо:

Действительно, эти операции очень дорогие. Но если говорить об эффекте — не только о самом важном — спасении жизни человека — с экономической точки зрения они очень выгодные. Трансплантация почки окупается за два года, печени — примерно за этот же период. А если учитывать еще и социальный фактор — возможность получения высококвалифицированной медицинской помощи у нас в стране, то можно говорить о том, что развитие трансплантологии является очень выгодным во всех направлениях. Развитие трансплантологии очень выгодно во всех направлениях — и в общественном, и в экономическом, и в семейном, и как стимул к развитию здравоохранения и медицинской науки.

Александр Галанский:

Удалось ли белорусским медикам найти взаимопонимание с обществом и законодателями на тему донорства?

Олег Руммо:

Каждый член общества должен понимать, что он может быть и потенциальным донором, и потенциальным реципиентом.

Приведу пример. 16-летний мальчик во время обеда съел грибы, которые собрал его отец. Так получилось, что среди множества сыроежек оказалась одна бледная поганка. Этот гриб смертельный для человека, поскольку парализует функцию печени. И если бы в тот момент не оказалось подходящего органа, то мальчик умер бы. А сейчас он заканчивает школу и готовится поступать в институт. Скажите, когда-нибудь он думал о том, что может стать потенциальным реципиентом? Конечно, нет.

Если наше общество будет отрицательно настроено к донорству, у нас никогда не будет органов. Никто из нас, если, не дай Бог, попадет в такую ситуацию, как этот 16-летний парень, не сможет спастись.

Александр Галанский:

Есть ли в Беларуси полноценный алгоритм изъятия органов?

Олег Руммо:

Несомненно, у нас есть хороший прогрессивный закон касательно этой сферы. Аналогичный закон принят и в ряде других стран, например в России, Австрии, Бельгии. Этот закон четко оговаривает ситуации, когда возникает необходимость изъятия органа и каков механизм этого изъятия. Он происходит под контролем правоохранительных органов, прежде всего Генеральной прокуратуры Беларуси.