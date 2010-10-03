О. Руммо: Процент смертности после трансплантации в Беларуси ниже, чем в центрах мирового уровня

На вопросы ведущего отвечает Олег Руммо, руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей.

Как в обществе относятся к тому, чтобы отдать для трансплантации свой орган, например, печень, сердце, почку?

Орган может трансплантироваться от неживого человека. Если он не хочет этого, то при жизни может не дать согласие на это. Однако в настоящее время самая прогрессивная мировая практика — это презумпция согласия: если ты не хочешь, чтобы твой орган изымался для пересадки, то должен об этом заявить, в остальных случаях ты согласен.

Трансплантируют ли в Беларуси органы от родственных доноров?

Мы практикуем такие операции — по нашему законодательству это разрешено. Возможна трансплантация органа или части органа от живого родственного донора. Естественно, это не касается сердца, потому что сердце — не парный орган, оно одно.

Какие органы трансплантируются чаще всего?

В мире наиболее часто трансплантируют почку от живого родственного донора и часть печени, поскольку существуют специальные хирургические технологии, позволяющие разделить ее на части.

Каков процент летальности операций по трансплантации органов?

За то время, что существует трансплантология, медицинский мир прошел очень большой путь. Конечно, поначалу процент летальных исходов был очень высок. В настоящее время считается, что центр трансплантологии имеет мировой уровень, если смертность в нем не превышает 20%. Мы имеем гораздо лучшие результаты: более 90% наших пациентов реабилитируются после операций, а примерно 50-60% пациентов уже через год адаптируются до такой степени, что могут приступить к работе.

Может ли родить женщина, у которой пересажено сердце?

Никаких препятствий для этого нет — в мировой практике отмечено достаточно большое количество случаев, являющихся тому подтверждением. Наш центр уже 2,5 года занимается трансплантацией печени. Несколько мужчин — наших бывших пациентов, стали отцами. Кроме того, молодые женщины после трансплантации почки в нашем центре родили детей.

Пересадка сердца в Европе приблизительно стоит 200-250 тысяч евро, в России — примерно 100 тысяч долларов, а у нас, в Беларуси, — около 50 тысяч долларов. Почему так дешево?

Тут нужно исходить в первую очередь из затрат. Исходя из затрат, которые мы на сегодня имеем, с учетом рентабельности мы вполне можем выйти на мировой уровень. Когда мы завоюем имя на мировом рынке, когда приобретем опыт, мы сможем конкурировать на этом рынке. Если говорить, скажем, о трансплантации печени, части печени от живого родственного донора, почек или трупной печени, то цены в мире существенно разнятся от 13 тысяч (в странах Азиатского и Тихоокеанского регионов) до 200-300 тысяч долларов — в Европе. Здесь нужно учитывать также стоимость страховых услуг, риски страховых кампаний, оплату труда врачей, амортизацию оборудования и так далее. Поэтому нельзя сказать, что Беларусь сегодня — страна, которая больше всего демпингует в этом вопросе.

Пересаживается ли орган иностранцу в Беларуси, если этот орган никому не нужен в нашей стране?

Иностранцам в Беларуси может оказываться два вида помощи в плане трансплантации.

Первый вид помощи — трансплантация от живого родственного донора (в этом случае человек не становится ни в какую очередь).

Второй вид помощи — трансплантация трупных органов. Естественно, во всех странах свои граждане имеют приоритетное право на пересадку органа. Если орган подходит гражданину страны, в которой выполняется операция, то данный орган пересаживается ему. В случае, если орган по каким-либо причинам (а их великое множество) не подходит гражданину, то он пересаживается иностранцу.

Какое максимальное количество органов можно пересадить человеку за один раз?

За один раз человеку можно пересадить даже 9 органов: можно поменять и сердце, и легкое, и практически все органы желудочно-кишечного тракта… В ближайшее время мы сможем выполнять такие операции: ничего такого, чего бы мы не знали или не могли бы в этих операциях, не существует.