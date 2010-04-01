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Новый филиал центра трансфера технологий Беларуси откроется в Пекине

01 апреля 2010 11:17
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Республиканский центр трансфера технологий Беларуси и Центр научно-технических обменов при Министерстве науки и технологий Китая подписали план сотрудничества на 2010-2011 годы.

Документ заключен в ходе недавнего визита белорусской делегации в Китай. Планируется, что в ближайшее время в Пекине при Центре научно-технических обменов будет открыт офис Республиканского центра трансфера технологий Беларуси.

Программа сотрудничества предусматривает также проведение белорусскими специалистами обучающих семинаров для специалистов китайских предприятий и организаций по вопросам трансфера технологий, организацию белорусско-китайской кооперационной биржи в ноябре 2010 года.

Ожидается, что китайские инвесторы примут участие в I Белорусской венчурной ярмарке в рамках 2-го Белорусского инновационного форума. Белорусская делегация примет участие в Китайской научно-технической ярмарке средних и малых предприятий, которая запланирована на 2011 год.

# Наука

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