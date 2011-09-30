Названы обладатели Антинобелевской премии

Вручение премии состоялось 29 сентября в Гарвардском университете в городе Бостон. «Награду» за нестандартные идеи и абсурдные достижения вручали в 10 номинациях.

Среди лауреатов нынешнего года – многочисленные предсказатели конца света. По некоторым из представленных версий, конец света должен был наступить уже несколько раз. Среди называвшихся дат – 1954, 1982, 1992, 1994, 2011 годы.

В номинации «Медицина» премию получили авторы исследования о том, как потребность к мочеиспусканию влияет на процесс принятия решений.

Одним из лауреатов Антинобелевской премии этого года стал норвежец, в своем научном труде попытавшийся проанализировать, почему в повседневной жизни люди вздыхают. Также премии получили исследователи, объяснившие, почему дискоболы испытывают головокружение, в то время как метатели молота с этой проблемой не сталкиваются.

Среди лауреатов премии оказался также мэр Вильнюса Артурас Зуокас, который предложил бороться с незаконной парковкой автомобилей класса люкс при помощи танков и продемонстрировал, как это может выглядеть. Литовский градоначальник в августе раздавил на бронетранспортере дорогостоящий «Мерседес», припаркованный в неположенном месте, сообщает «Столичное телевидение».

В России и некоторых странах СНГ Антинобелевская премия известна как Шнобелевская.