Научные разработки молодых ученых Беларуси: от летающего транспорта до лекарства, блокирующего ВИЧ

На Молодежном инновационном форуме представлены десятки разработок мирового уровня. Каждая третья из них уже востребована на зарубежных рынках, в том числе России, Казахстана, Индии, Южной Кореи и Китая. А вот их авторы – студенты белорусских вузов и начинающие ученые.

Молодежный инновационный форум – как сборник фантастических рассказов, которые вдруг стали реальностью. 29 ноября на выставке можно было увидеть самые разные технологии: от летающего транспорта до лекарства, блокирующего ВИЧ. И хотя многие проекты пока не известны мировому сообществу, молодые ученые уверены, что очень скоро они будут востребованы

И действительно, такие выставки впору проводить под девизом «Удивительное рядом». Такое ощущение, что общеизвестные законы физики, да и в целом, природы, просто пасуют перед пытливыми молодыми умами. Так, объединившись вместе, химики и IT-специалисты Академии наук сегодня создают новые химсоединения, которые в будущем смогут решать самые серьезные проблемы.

Иван Анищенко, магистрант Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:

Нами были разработаны два химических соединения, которые способны блокировать ВИЧ-инфекцию. Мы смогли этого достигнуть сначала благодаря теоретическому использованию суперкомпьютера, а далее они были апробированы и проведены начальные медицинские тестирования.

Пока этой технологией в мире не обладает никто. И интерес уже проявляют ученые из России, США и Украины.

А вот и совсем уж фанатастическое зрелище. Дмитрий разрабатывает технологию левитации уже несколько лет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Электромагнит, жидкий азот – и вот закон тяготения уже и не такая уж непреложная истина. Теперь дело за инвесторами – и тогда транспорт будущего станет массовым.

Алексей Клинза, младший научный сотрудник НАН Беларуси:

Никакого трения с поверхностью, никакого шума, беззвучное транспортное средство, которое может перевозить и большие грузы. Вот этот образчик может везти на себе 1,5 кг полезной нагрузки.

Кстати, именно практическое применение разработок – сегодня самый сложный этап. Наши предприятия пока не готовы к новациям и с трудом переходят на современные технологии. Зато вот новые методики обучения на основе аналитики, предлагаемые, кстати, ведущей «Столичного телевидения», уже нашли свое применение.

Ольга Бельмач, преподаватель Белорусского государственного университета культуры и искусств, ведущая СТВ:

Метод уже живет. Активно применяется во многих школах, в социо-культурной деятельности, активно применяется в Университете культуры. В общем, мы думаем, что у него большое будущее.

Хотя и промышленность не осталась не у дел. Так, новая система очистки воздуха, разработанная студентами БНТУ, уже с успехом работает на просторах СНГ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Мельник, инженер-технолог дочернего предприятия технопарка БНТУ:

Загрязняющие вещества поступают в аппарат, где подвергаются очистке при помощи технической воды. А она очищается специальными микроорганизмами.

Преимущества системы: долговечность, пожаробезопасность. Она дешевле мировых аналогов в 2-3 раза и внедрена на многих предприятиях Беларуси, России и стран СНГ.

Описывать все эти чудеса можно бесконечно долго. Важно то, что их создали талантливые люди. И если сегодня на предприятиях смогут внедрить хотя бы часть этих новаций, эффективность и столь необходимая рентабельность, безусловно, вырастут.