Настоящая причина вымирания динозавров наконец-то найдена

Их погубил огромный астероид, упавший на Землю 65 миллионов лет назад. К такому выводу пришли группа из 40 специалистов, которые подытожили накопленные ими за последние 20 лет данные.

Альтернативная теория, согласно которой древние животные исчезли с лица Земли из-за мощнейших извержений гигантских вулканов, оказалась несостоятельной. Гигантские следы падения небесного тела найдены на территории Мексики. Это событие примерно совпадает по времени с вымиранием динозавров, господствовавших на Земле 160 миллионов лет.

Энергия удара о Землю в миллиард раз превышала энергию взрыва атомной бомбы над Хиросимой. Эксперименты показали, что падение астероида вызвало гораздо большее, чем извержение вулканов, одномоментное выделение в атмосферу серы, пыли, копоти. Это спровоцировало аномально долгую зиму и погубило около половины видов живых существ на Земле.