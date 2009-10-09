НАСА готовится столкнуть ракету с Луной в поисках воды

Американское космическое агентство НАСА готовится к проведению важного эксперимента в рамках поиска на Луне воды.

В июне этого года с мыса Канаверал был запущен аппарат, получивший название LCROSS (Lunar Crater Observation and Sensing Satellite) – спутник наблюдения за лунными кратерами.

BBC News пишет, что до последнего времени он находился вместе с ракетоносителем «Центавр» на лунной орбите. Рано утром в пятницу по команде с Земли произошло разделение этих аппаратов, и к поверхности Луны была направлена верхняя ступень ракетоносителя массой 2,2 тонны. Целью станет кратер Кабеус на южном полюсе Луны, на дне которого, по предположениям ученых, может находиться замерзшая вода. Кинетическая энергия, выделенная при ударе о поверхность ракеты, будет эквивалентна взрыву полутора тонн тринитротолуола. На Луне возникнет новый кратер диаметром 20 метров и глубиной 4 метра.

Сам зонд LCROSS предназначен для изучения того облака пыли и обломков, которые, по предварительным подсчетам, образуются в результате удара на высоте 10 км и будут иметь массу около 350 тонн. Это произойдет примерно в 13.30 по Гринвичу, то есть в 15.30 по белорусскому времени. На борту аппарата установлены приборы, фиксирующие признаки наличия в облаке воды, гидроксилов, солей и органических молекул.

«Если лед присутствует в кратерах, он может быть потенциальным источником воды для последующего создания пилотируемой базы на Луне», - считает доктор Винсент Ик, не являющийся членом Команда LCROSS.

За ходом эксперимента будут следить астрономы на Земле. Также в сторону Южного полюса Луны направлен космический телескоп «Хаббл».