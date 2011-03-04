НАН Беларуси будет развиваться как научно-производственная корпорация

И в приоритете – выпуск инновационной продукции на основе отечественных разработок. В ближайшее время на базе Академии будет создано несколько научно-производственных центров. Одним из первых назвали центр оптических технологий.

О том, как действует лазерный пинцет, рассказывает молодой ученый, 27-летний Руслан. Он в Институте физики Академии наук уже пять лет. Оптическая диагностика – его конек.

Таким вот «пинцетом» можно перемещать самые маленькие частицы. Не ради самих манипуляций, а ради разработки перспективных наноматериалов. Это может быть и сверхтонкая пленка. А потом все это можно использовать, например, в создании оптического компьютера, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Руслан Васильев, младший научный сотрудник международной лаборатории оптической диагностики Института физики НАН Беларуси:

Наука и практика должны идти нога в ногу, поэтому будет проще и с финансированием. Если ты умеешь что-то сделать, то умей это и продать.

Наши разработки будут перспективны в медицине.

Наш лазерный пинцет – очень мощный инструмент для работы с отдельными клетками, для диагностики состояния качества клеток.

Свою лабораторию Руслан называет одной из лучших. Здесь, к слову, разработали методику оптической проверки качества проволоки, которую используют в судостроении или производстве шинных кордов. Производители не прочь такого контроля качества.

От науки до производства, как правило, не один шаг. Прежде, чем разработки сегодняшних молодых специалистов будут использоваться на практике, может пройти не один год. Но, в целом, НАН Беларуси стремится к тому, чтобы быть не научным анклавом, а чтобы стать настоящей научно-производственной корпорацией.

Что сделано, а что еще предстоит, говорили на ежегодной сессии Общего собрания Академии. Главное – интегрировать науку в экономику. Тем более, что к 2015 году доля инновационной продукции в промышленности должна быть не меньше 20%. Это утвердили на Всебелорусском народном собрании.

Анатолий Русецкий, председатель президиума НАН Беларуси:

Можно, конечно, купить технологию за пределами Беларуси, но это все достаточно большие затраты. И валютные составляющие, в том числе, и покупка материалов.

Научный центр должен сам создавать технологии, базируясь на мировой опыт. И вот уже на основе наших технологий развивать, в том числе, и производство. Это, кстати, гарантия того, что мы сможем выйти на положительное сальдо.

Заговорили и о том, что в ближайшее время НАН пойдет по пути создания научно-производственных центров. Их будет несколько. Один из самых перспективных как раз-таки центр оптических технологий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Казак, заведующий лабораторией Института физики НАН Беларуси:

Мы ждем принятия серьезных решений. Прежде всего, закона «Об инновационной политике», стимулирующих мер для того, чтобы они более охотно участвовали в создании инновационных разработок, создании конкурентноспособной и экспортоориентированной продукции.

Есть смысл развивать именно востребованные сферы. Кроме оптики это может быть и микробиология. Кстати, финансирование белорусской науки в течение пятилетки будет только увеличиваться.