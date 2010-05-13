Награждение победителей конкурса школьных проектов «Энергия и среда обитания» в Минске

Победители конкурса награждались в в Республиканском экологическом центре детей и юношества в Минске.

Конкурс прошел в рамках белорусско-норвежской конференции.

Свое видение эффективного использования энергоресурсов и охраны окружающей среды представили учащиеся и преподаватели всех столичных школ.

Семен Кундас, ректор Международного государственного экологического университета им. А. Д. Сахарова:

Каждый победитель этого конкурса сам по себе оригинален. Каждый из них предложил или оригинальный подход к решению своей местной задачи в области энергосбережения, или вариант альтернативного источника энергии. Например, предложены специальные солнечные концентраторы, с помощью которых можно нагревать воду.