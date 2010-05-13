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Награждение победителей конкурса школьных проектов «Энергия и среда обитания» в Минске

13 мая 2010 08:06
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Победители конкурса награждались в в Республиканском экологическом центре детей и юношества в Минске.

Конкурс прошел в рамках белорусско-норвежской конференции.

Свое видение эффективного использования энергоресурсов и охраны окружающей среды представили учащиеся и преподаватели всех столичных школ.

Семен Кундас, ректор Международного государственного экологического университета им. А. Д. Сахарова:
Каждый победитель этого конкурса сам по себе оригинален. Каждый из них предложил или оригинальный подход к решению своей местной задачи в области энергосбережения, или вариант альтернативного источника энергии. Например, предложены специальные солнечные концентраторы, с помощью которых можно нагревать воду.

# Наука

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