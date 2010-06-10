Национальную библиотеку покроют специальной пленкой, защищающей от грязи и осадков

Уже совсем скоро разработку по достоинству оценят автолюбители и домохозяйки. Как отмечают сами специалисты, формулу чудо-пленки им подсказала сама природа.

Белорусская Национальная библиотека уже завоевала звание одного из самых грандиозных сооружений в мире. «Алмазом» ее называют по праву, не только из-за формы, но и благодаря ее стеклянному покрытию. Другое дело — сделать это отражение безупречным в любое время суток. Конечно, можно каждый день натирать стекло до блеска и использовать тонны моющего средства. Но ученые придумали способ попроще.

Для библиотеки ученые разработали защитный костюм — стеклянную поверхность здания покроют нанопленкой. Она и защитит алмаз от грязи и воды. Будет поддерживать кристальную чистоту при любых метеоусловиях. Технологию ученым подсказала сама природа. А именно — лотос. Было замечено, что вода на его листьях не задерживается. Но почему? Раскрыть этот секрет и пытаются ученые всего мира. Свои разработки не спешат рассекречивать и белорусские специалисты. Но кое-что показали. В составе пленки есть частицы оксида цинка, титана и кремния. Наверное, все видели, что происходит с каплями воды на обычном стекле — они растекаются. А на образце, который уже покрыли пленкой. H2O от поверхности отскакивает будто мячик.

Сергей Чижик, главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси:

У нас в лаборатории проводятся исследования по получению такого покрытия, достигнут интересный эффект. Но для того, чтобы перейти на промышленную технологию — это огромные площади — нужны переходные разработки.

Защитный костюм сперва опробуют на обычных стеклах. Сбудется мечта домохозяек — чистые окна круглый год. Ощутить комфорт смогут и автолюбители. И только после удачных тестов, кутюрье приступят к пошиву одежды для Национальной библиотеки. Безусловно, на этот наряд понадобятся и время, и деньги.

Создание защитного костюма для Национальной библиотеки — это только одна из наноразработок белорусских ученых, и далеко не единственная. К примеру, наноструктурные мембраны применяются для очистки воды и воздуха и пользуются спросом не только в Беларуси, но и в Саудовской Аравии. Следующим шагом белорусских ученых станет разработка 3D-технологий для электроники.