Национальное космическое агентство появилось в Великобритании

В Великобритании начинает работать собственное Национальное космическое агентство.

Оно будет заниматься выработкой государственной политики Великобритании в области освоения и изучения космоса и аккумулирует большую часть бюджетных средств, выделяемых правительством и научно-исследовательскими институтами на космические исследования. На сегодня страна тратит на гражданское освоение космического пространства около 270 млн фунтов стерлингов в год.



Космическое агентство, которое разместилось в Суиндоне (графство Уилтшир), объединило усилия шести правительственных департаментов, двух исследовательских советов, метеорологической службы и Совета по технологической стратегии.

Помимо него в Соединенном Королевстве также будет создан Международный центр космических инноваций. Его сотрудники будут, в числе прочего, анализировать данные исследовательских спутников и оценивать надежность и эффективность новых спутниковых технологий. На становление центра уже выделено 24 млн фунтов стерлингов.

До недавнего времени Великобритания оставалась единственной страной из крупных участников освоения космоса, которая не имела своего национального космического агентства, пишет БЕЛТА.